MARCO LEONARDI E MIA GABUSI/ Video, premiati dai social (Ballando con le Stelle)

Marco Leonardi e Mia Gabusi sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 14. Durante l’ultima puntata lo youtuber e la campionessa di danza di Monterenzio hanno ballato una salsa che non ha convinto la giuria. In particolare Selvaggia Lucarelli che, dopo lo zero della prima esibizione, ha nuovamente attaccato la coppia criticando anche l’assegnazione del premio tesoretto: “Avete detto che le mie critiche non fanno crescere: io non sono qui per farvi crescere, ma per giudicarvi nel ballo”. La Lucarelli, infatti, è tornata sullo 0 della precedente settimana dicendo: “Angelo Razzi, che ha molti più anni di voi, ha avuto 0 la volta scorsa e si è fatto una risata!”. Non solo, la scrittrice ha anche voluto avvertire i giovani concorrenti che nella vita ci saranno tanti altri no: “Nella vita incontrerete dei NO molto più pesanti di questo”.

Marco Leonardi e la frecciata a Selvaggia Lucarelli

Ma non finisce qui! Poco prima dell’esibizione Marco Leonardi ha lanciato una vera e propria frecciatina a Selvaggia Lucarelli dicendo: “le sopracciglia ce l’ho apposto”. Un chiaro riferimento alla battuta della scorsa puntata quando la scrittrice e blogger ha criticato le sopracciglia ad ali di gabbiano dello youtuber. Marco Leonardi è uno dei concorrenti meno conosciuti di questa edizione, ma con una storia davvero difficile. Figlio di un boss mafioso ancora in carcere, il ragazzo ha cercato la sua strada raccontandosi sui social. A Ballando fa coppia con la new entry Mia Gabusi che sul ragazzo ha detto: “Marco sembra forte ma è un tenero”. Insieme stanno vivendo la prima esperienza a Ballando, ma le difficoltà sono dietro l’angolo. Durante la prima puntata, infatti, hanno dovuto confrontarsi con un boogie sulle note di “Somebody Told Me” bocciato dalla giuria. In primis da Selvaggia Lucarelli che ha votato 0 dicendo: “Li ho visti mosci”. In loro difesa sono arrivati sia la padrona di casa Milly Carlucci che il giurato Fabio Canino: “Dare zero è di una cattiveria inaudita”.

Marco Leonardi e Mia Gabusi premiati dal mondo social

Nonostante lo zero di Selvaggia Lucarelli e il “sei negato” di Guillermo Mariotto, Marco Leonardi e Mia Gabusi hanno conquistato il popolo dei social vincendo il premio tesoretto social e risalendo così diverse posizioni in classifica. Dopo la prima votazione della giuria, la coppia composta dallo YouTuber e dalla ballerina bolognese si è classificata al penultimo posto, ma grazie al voto social sono riusciti ad invertire il risultato vincendo ben 50 punti e volando in vetta alla classifica e passando automaticamente alla puntata successiva.

Video, Marco Leonardi e Mia Gabusi a ballando con le Stelle 2019

