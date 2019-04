MARIA DE FILIPPI, AMICI 2019/ “Fredda e distaccata”, l’attacco di una ex dama

Maria De Filippi è pronto a tonare alla guida di una nuova puntata del serale di Amici 2019, il talent show televisivo condotto con grande successo il sabato sera su Canale 5. Per la conduttrice la stagione televisiva procede a gonfie vele considerando gli ascolti record di “C’è posta per te”, “Uomini e donne”, “Uomini e Donne – La Scelta” e la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In questi giorni però la conduttrice ha parlato per la prima volta di sé, raccontando un lato inedito e finora mai rivelato. Durante un’intervista, infatti, la De Filippi ha dichiarato di soffrire di una sindrome: si tratta dell’ipocondria, una malattia che spinge le persone a pensare di essere affetti da qualsiasi tipo di malattia, anche se in realtà sono in perfetta salute. Questa sindrome non è nuova, anzi sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che ne soffrono, uno su tutti Carlo Verdone, e basti pensare che sono il 7% della popolazione mondiale ad essere colpiti da questa malattia.

Maria De Filippi: “ho numeri di medici che chiamo anche a mezzanotte”

Una sindrome davvero particolare che più volte ha visto Maria De Filippi svegliarsi nel cuore della notte per chiamare dei medici: “nel mio cellulare ho i numeri di telefono di un otorinolaringoiatra, di una signora che fa il primario a Rianimazione che è il numero uno in tutti i campi, di una dottoressa che chiamo anche a mezzanotte, che sa tutto di me”. La De Filippi, sempre parlando di questa sindrome, ha detto di essere talmente informata su tutte le malattie di essere in grado di suggerire i controlli da effettuare: “conosco tutto e, se sento qualcuno che ha avuto un malessere, suggerisco tutte le visite che può fare”. Un lato debole e finora mai raccontato dalla regina di Mediaset, che in questi giorni è finita nell’occhio del ciclone anche per una serie di dichiarazioni rilasciate da Angela Di Iorio, ex dama del dating show di Uomini e Donne.

Angela Di Iorio contro Maria De Filippi e Uomini e Donne

“Maria De Filippi è fredda e distaccata“. Con queste parole Angela Di Iorio, l’ex dama di Uomini e Donne Over, ha etichettato la conduttrice televisiva. Dopo l’esclusione dal noto programma del pomeriggio di Canale 5, la dama ha pubblicato sui social un lunghissimo commento scagliandosi prima contro Uomini e Donne e poi contro la De Filippi. “Io ero un burattino, ma mi sono fermata in tempo” scrive Angela Di Iorio, che parlando della De Filippi precisa: “Maria mi sembrava strana, mai fatto domande agli uomini prima che entrasse la dama. Strane cose. Troppo strano il suo comportamento, quindi complotto. Ho ancora i loro volti che ridono mentre io piangevo”. In realtà le parole della dama sono ambigue: prima parla di complotto e poi ci tiene a precisare di aver vissuto un’esperienza davvero straordinaria: “non sputo nel piatto dove ho mangiato, è stata una bellissima esperienza, ma ho notato cose molto strane”. Non manca però anche un attacco alla padrona di casa: “Maria? Me la sono sempre vista contro. Io piangevo e loro ridevano. Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no. È molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla. Una volta le dissi: ‘Mi dai un bacio’, ma lei rispose: ‘No la prossima volta’. Questo mi ha ferita molto. E’ stata la più grande delusione”.





