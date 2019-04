MARZIA RONCACCI E SAMUEL PERON/ Video, la giuria cosa dirà? (Ballando con le Stelle)

Marzia Roncacci e Samuel Peron sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 14. La giornalista del Tg2 si è messa in gioco nel dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1 dividendo la giuria. “Sei una delle prime persone che incontro che vengono qui con questo spirito” dice Carolyn Smith complimentandosi con la giornalista, che in realtà nasconde un grande dolore. “Non sto qui a dire che problemi ho avuto” dice Marzia, che racconta brevemente la sua vita. “A 21 anni ho avuto un figlio. Mio marito era molto nervoso, inizialmente, e pensavo che lui volesse tarparmi le ali. È stato difficile recuperare la gioia di vivere”. L’entusiasmo della giornalista però è palpabile anche durante l’esibizione in coppia con Samuel Peron, una performance che però non incontra il favore di Selvaggia Lucarelli che la boccia completamente: “Mal che vada, torni a fare il mezzobusto del tg e nessuno sa più come muovi le gambe”. Nonostante i complimenti iniziali anche Carolyn Smith non apprezza la prova: “è stato un disastro”.

Marzia Roncacci e Samuel Peron: i commenti social

Nonostante i voti bassi della giuria di Ballando con le Stelle 2019, la coppia formata da Marzia Roncacci e Samuel Peron conquista il popolo dei social. Su Twitter sono tantissimi i commenti dedicati al Charleston portato in pista durante la seconda puntata del dancing show di Raiuno. “Marzia Roncacci si vede che è contenta di essere a Ballando” scrive un utente su Twitter. Ecco una serie di commenti raccolti su Twitter: “Marzia Roncacci non è tanto capace…..vero peccato per Samuel Peron un grande ,dopo la Giorgi dell’anno scorso gli potevano dare una più brava…”, mentre c’è chi critica i giudici “Se una è musona non va bene se una è allegra e se ne frega altamente dei giudizi di sti 4 incompetenti (esclusa la Smith) non va bene! Hanno davvero rotto! W MARZIA RONCACCI!”. C’è anche chi è pro giuria e critica la scelta di Samuel Peron: “Marzia Roncacci ha ballato male ma anche Samuel forse ha azzardato a farle fare il Charleston alla seconda puntata” e chi ironizza sulla giornalista di Rai2: “Ma Marzia Roncacci si è pippata il fustino del Dixan?”

Marzia Roncacci a Ballando con le Stelle 2019

Dopo le prime due puntate, Marzia Roncacci è pronta a scendere ancora una volta in pista a Ballando con le Stelle 2019. Chissà che questa settimana non possa con Samuel Peron, il compagno di ballo, far cambiare idea ai giudici. In particolare a Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, tra le più critiche verso la giornalista del Tg2. La Roncacci prima dell’ultima esibizione a Ballando ha postato un video su Instagram dedicandola a “tutte le donne che vivono l’emancipazione femminile senza perdere la loro femminilità”.

Marzia Roncacci e Samuel Peron a Ballando con le Stelle 2019

