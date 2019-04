MILENA VUKOTIC E SIMONE DI PASQUALE/ Video, Elegante e brava (Ballando con le Stelle)

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale sono una delle coppie in gara a Ballando con le stelle 2019, il dancing show di Rai1. L’attrice italiana, celebre per aver interpretato Pina la moglie di Fantozzi e la nonna Enrica di Un Medico in famiglia, ha deciso all’età di 84 anni di rimettersi in gioco nel programma condotto da Milly Carlucci. Una scelta che finora ha incontrato l’approvazione non solo dei giudici di Ballando, ma anche del pubblico. Tutti concordi in giuria: Milena è la vera rivelazione di questa quattordicesima edizione di Ballando. Lo dimostra la sua forza di volontà, ma soprattutto la sua grazia nel confrontarsi con il ballo che ha spinto Carolyn Smith ad elogiarla: “Elegante, donna, femmina. Sei una delle migliori concorrenti che abbia mai visto qui a Ballando con le stelle. Le ragazze dovrebbero prendere spunto da te”. Anche Fabio Canino: “sono molto contento che tu abbia accettato l’invito a fare un omaggio a Fantozzi”, mentre Zazzaroni ci tiene a ricordare l’età della concorrente “84 anni”, ma la Vukotic replica: “Sono molto energica, felice. Però sono piena d’insicurezze”.

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale: i commenti social

E’ un vero e proprio plebiscito per Milena Vukotic a Ballando con le Stelle 2019. Ecco alcuni dei commenti social dedicati all’attrice italiana: “mi ricorda la mia infanzia ed è troppo carina, ci sono poche persone così” scrive un utente. Poi un lungo commento che riassume la serata: “Milly Carlucci-Maria la Sanguinaria: 1-0 PS: W Milena Vukotic, che è MOLTO di più di Pina Fantozzi e della moglie di nonno Libero ( e fareste bene a informarvi!!) (PS”: “Un medico in famiglia” non l’ho mai retto!)”. E ancora: ” Vukotic esprime la grazia del ballo con la sua performance. E’ un piacere vedere in mezzo a tanta fisicità (Manuela Arcuri, Lasse Matberg, ecc.) una nota di eleganza e leggerezza!”, “Io sempre più ammirato da Milena Vukotic elegante e brava! E si mette in gioco a 84 anni ..stupendo anche l’omaggio a Paolo Villaggio”. C’è anche chi apprezza le doti fisiche dell’attrice: ” Vukotic a 84 anni ha più fiato di quanto ne avevo io a 25. Chapeau!” e “84 anni … è l’arte che mantiene giovani …grande donna”.

Milena Vukotic: “non sono avvantaggiata”

Milena Vukotic ha convinto i giudici di Ballando con le Stelle 2019 e il pubblico. Commenti entusiastici e positivi per l’attrice che tutti ricordano per il ruolo di Pina, la mitica moglie di Fantozzi che si è raccontata dalle pagine del settimanale DiPiùTv: “Non credo che il mio passato nella danza mi dia dei vantaggi: è trascorso tanto tempo! E poi i balli che faccio su Rai1 sono molto diversi dal balletto classico la prima cosa che ho detto a Simone Di Pasquale è stata: “Non so se sarò all’altezza””. La Vukotic ha rivelato però che la sua carriera è stata stroncata sul nasce e parlando del suo partner di Ballando ” Simone è bravissimo a mettermi a mio agio e a farmi superare le mie paure”.

