MILLY CARLUCCI/ “Con Maria De Filippi non è successo nulla” (Ballando con le Stelle)

Milly Carlucci è l’indiscussa regina di Ballando con le stelle 2019, il dancing show trasmesso il sabato sera in prima serata su Rai1. La conduttrice però in questi giorni ha dovuto affrontare un piccolo problema di salute: una frattura al piede sinistro. A raccontarlo è stata proprio Milly durante un’intervento a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. “Sono stata un po’ latitante nei giorni scorsi perché c’è un problema, la frattura del piede, del metatarso del quarto dito, quindi frattura completa. Ne avrò per 6 settimane, sto facendo di tutto per accorciare i tempi ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi” ha detto la Carlucci, che ancora una volta ha dimostrato una grande forza di volontà. Anzi la conduttrice ha anche ironizzato durante l’intervista: “Si va avanti con una gamba sola, zoppicando con l’altra”. Intanto la Carlucci si gode il successo di Ballando con le Stelle 14 considerando che le prime puntate hanno infranto i 4 milioni di telespettatori battendo la “rivale” Maria De Filippi.

Milly Carlucci e Maria De Filippi: gemellaggio in arrivo?

La conduttrice è poi tornata sulla questione Maria De Filippi. Alcune settimane fa, infatti, la Carlucci aveva dichiarato di aver provato a chiamare la De Filippi, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. A smentire le parole di Milly è stata proprio Queen Mary dicendo di non aver mai ricevuto nessuna chiamata. In occasione di una intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Carlucci ha voluto spiegare come sono andate realmente le cose precisando: “Non è accaduto niente di particolare. Tempo fa andai ospite da Carlo Conti e gli dissi che visto che era amico della De Filippi avrei voluto consegnargli una lettera, sperando che Maria avesse voluto aprire la busta”. All’interno di questa busta la Carlucci aveva avanzato una proposta per la regina di Mediaset invitandola a ricoprire il ruolo di ballerina per una notta. “Nella busta c’era una proposta che poteva essere divertente per il pubblico a casa. Proponevo una sorta di gemellaggio, cioè che lei fosse venuta da noi a fare la ballerina per una notte, ovviamente avremmo trovato il modo, visto che andremo in onda nello stesso giorno, alla stessa ora. Ovviamente io sarei stata pronta a contraccambiare. Per i telespettatori sarebbe stato un momento divertente” ha detto la Carlucci.

Milly Carlucci: “non voglio intersecare la vita privata con la vita pubblica”

Non solo, Milly Carlucci al settimanale Oggi ha raccontato anche della sua vita privata sottolineando di non essere una amante del gossip. “Io non vengo da una famiglia che sia amante del gossip o della stampa scandalistica” ha detto la conduttrice di Rai1 che ha poi precisato: “Mio marito Angelo fa l’ingegnere, non voglio in nessun modo intersecare la vita privata con la vita pubblica. Il mio lavoro è una professione, non c’entra niente con i miei figli, le mie sorelle, la mia famiglia, i miei affetti. Dopo tanti anni, per fortuna, sono diventata una parente per metà degli italiani. Mi chiedono i selfie, gli autografi, ma chi fa il mio lavoro deve accettare di buon grado. Entriamo nelle case di tutti, siamo parenti per chi ci guarda”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA