NICOLA CARRARO, MARITO MARA VENIER/ Video, “Ti risposerei mille volte”

Nicola Carraro è il marito di Mara Venier, l’amatissima conduttrice di “Domenica In” tra gli ospiti della terza puntata di Ballando con le Stelle 2019, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Un amore importante e maturo quello tra la conduttrice e il produttore cinematografico che in questi giorni è stato protagonista di una bellissima sorpresa andata in scena proprio nel salotto di “Domenica In”. Durante la puntata del 31 marzo, Nicola Carraro si è presentato in studio e sulle note di “Champagne”, cantata da Peppino di Capri, ha fatto una bellissima sorpresa alla moglie. Non è la prima volta che il marito di Mara fa un’incursione in diretta; solo poche settimane fa, infatti, il produttore cinematografico aveva chiamato semplicemente per dirle “ti amo”. Clicca qui per vedere il video della sorpresa di Nicola Carraro a Mara Venier

Nicola Carraro, marito di Mara Venier

Un amore vissuto in parte a distanza quello tra Mara Venier e Nicola Carraro, ma che procede a gonfie vele. Nonostante le voci di una presunta crisi tra i due, la Venier su Instagram ha pubblicato un video dedicato al suo matrimonio accompagnato da una didascalia inequivocabile: “ Siiiiiiiiiiii……ti risposerei mille volte ancora”. Parole chiare, che smentiscono tutte le indiscrezioni circolate nel web sulla coppia; anzi la Venier ci ha tenuto a precisare come mai Nicola è spesso lontano da casa. “E’ vero, Nik sta spesso a Santo Domingo…ma amare vuol dire capire e comprendere. Prima di tutto, per me, viene la sua salute e l’aria di mare è fondamentale per lui!” ha scritto la conduttrice di Domenica In.

Nicola Carraro e Simona Ventura: pace fatta?

Nicola Carraro in questi giorni ha preso le difese della moglie Mara Venier in una delicata vicenda a tre in cui rientra anche Simona Ventura. La conduttrice di “Domenica In” ha chiarito i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi tempo fa dall’amica: “Non accetto provocazioni pubblicamente, così come non mi va di rispondere pubblicamente a Simona. Con lei ci siamo volute bene, siamo state molto amiche, ho fatto molto per lei e lei mi ha aiutato in un momento difficile, chiamandomi come opinionista all’ Isola, nel 2008: abbiamo fatto l’edizione Più forte, quella con Belen e Rubicondi. Poi la vita ti porta a fare delle scelte e io, alla mia età, per come vivo, amo circondarmi di persone sincere, tutto qui”. Con queste Mara ha spiegato il tradimento di Simona Ventura. A sua difesa anche il marito Nicola Carraro, che pochi giorni fa è stato avvisato per le strade di Milano proprio in compagnia della Ventura. Chissà se questo incontro non possa suggellare una pace tra i due e in futuro anche con la ex amica Mara!



