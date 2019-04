Pamela Prati/ Il matrimonio a Verissimo e giallo sul malore: “Cos’altro inventerà?”

Il matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone è un caso nazionale, ma bisogna aspettare l’esclusiva di Verissimo. Sì, perché sarà il programma di Silvia Toffanin a trasmettere le immagini delle nozze della showgirl con Mark Caltagirone. «Saranno commentate in studio dalla protagonista nel corso di una lunga intervista», ha precisato Mediaset. Ma non è chiaro quando, di sicuro non c’è stata traccia nella puntata di oggi, e proprio questa attesa sta creando molta attenzione attorno ad una vicenda dai contorni misteriosi. Secondo quanto riportato da Panorama, i preparativi stanno procedendo e l’atelier ha confermato di aver preparato l’abito per la sposa. Ma il lieto fine è tutto da scrivere: c’è chi è convinto che non ci sarà nessun matrimonio. A tal proposito, vanno riportate le dichiarazioni dell’entourage di Pamela Prati, che minacciano querele: «Il matrimonio ci sarà, basta illazioni: vedrete presto Mark». Inoltre, rivelano che la showgirl ha accusato un malore per lo stress provocato da questa vicenda. «Ma quale malore, qualche sera fa stava benissimo e ha parlato al telefono con una mia amica», ha dichiarato Alessia Bausone, dirigente regionale del Pd, giurista e dottoranda di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo all’Università “Magna Grecia” di Catanzaro.

PAMELA PRATI, IL MATRIMONIO A VERISSIMO E GIALLO SUL MALORE

Non sorprendenti di questa “invasione” della politica, perché il matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone è anche un caso politico. La Bausone ha dichiarato a Panorama di essere stata contattata dall’imprenditore nel gennaio dello scorso anno e ha inviato due scatti che non sono stati pubblicati nel rispetto della legge sulla Privacy. La storia è complessa, perché stando alla politica dem, l’obiettivo di Caltagirone era quello di screditare Wanda Ferro, oggi deputata di Fratelli d’Italia che all’epoca doveva essere candidata alle Elezioni Politiche. Proprio da questo profilo è emersa la relazione tra il “promesso sposo” di Pamela Prati e la Ferro, con tanto di matrimonio datato 23 aprile 2016 che è stato smentito dalla stessa Ferro attraverso Dagospia. Eppure di questo costruttore romano 54enne non c’è traccia. Panorama ha spiegato che di lui si sa solo che vivrebbe tra l’Italia e Miami e che avrebbe realizzato oleodotti in Libia, ospedali e centri commerciali in Cina e in Corsica. «Se una persona non vuole comparire, perché deve farlo?», la risposta seccata di Pamela Prati che a Domenica In aveva rivelato di essersi già sposata e da Barbara d’Urso ha spiegato che è stata solo fatta una promessa all’estero. Non ci resta allora che attendere l’esclusiva venduta a Verissimo…

#PamelaPrati colpita da malore? Ieri alle 23-30 quando ha chiamato la mia amica per parlare delle mie dichiarazioni stava benissimo. Cos’altro si inventerà? #MarkCaltagirone #noneladurso #storieitaliane — Alessia Bausone (@AlessiaBausone) 12 aprile 2019





