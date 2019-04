PAOLO BELLI/ Video, “Milly Carlucci? Il miglior rettore” (Ballando con le Stelle)

Paolo Belli è da sempre uno dei punti fermi di Ballando con le Stelle 2019, il dancing show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. Il cantante di “Ladri di biciclette” recentemente si è raccontato in una lunga intervista a Leggo in cui ha parlato della sua esperienza nel programma di Rai1, ma anche del suo passato fatto di tanta gavetta e mille mestieri: dal benzinaio all’elettricista e tanti altri. Il sogno di Paolo però è sempre stata la musica: “ la sera cantavo. Dovevo mantenermi. Mi è servito. Oggi mi pagano per una cosa che farei anche gratis”. Una cosa è certa: il successo di oggi è frutto di duro lavoro e sacrifici: “Sono partito da un paesino dove per noi la tv era un ologramma. Ho studiato tanto, non mi ha regalato niente nessuno, ho fatto tanta gavetta, mille mestieri“.

Paolo Belli: “sono consapevole di essere fortunato”

Paolo Belli non nasconde di essere un uomo fortunato. Alla sua quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle 2019, il cantaste e conduttore si è raccontato tra passato e presente. “«Sono consapevole di essere uno fortunato” ha detto il cantante, che ha poi precisato: “da bambino sognavo di fare tutto quello che sto facendo”. Nonostante il successo, Paolo Belli è rimasto un uomo semplice e umile, consapevole che il mondo dello spettacolo è difficile e che ci sono persone anche più brave: “Sono consapevole pure del fatto che ce ne sono di persone in grado di farlo meglio. Però io me lo sono guadagnato e sono felicissimo. Sono partito da un paesino dove per noi la tv era un ologramma. Ho studiato tanto, non mi ha regalato niente nessuno, ho fatto tanta gavetta, mille mestieri”.

Paolo Belli: “Come essere a scuola…”

Sull’esperienza a Ballando con le stelle, Paolo Belli è super soddisfatto. In particolare di condividere il palcoscenico con una numero uno della televisione italiana come Milly Carlucci: “Sono a scuola. Milly è il miglior rettore che uno possa avere. Se stai attento in classe diventa tutto più f+acile. Se mi riguardo le prime edizioni di Ballando mi trovo ridicolo ma grazie a lei sono migliorato. Non è difficile seguirla, è impegnativo”. Il cantante ha anche parlato di Selvaggia Lucarelli che definisce una donna molto intelligente ed ironica: ” adoro le persone che mi fanno ridere e lei mi fa ridere. Se la prendi dal punto di vista sbagliato sei tu che non hai capito. Lei gioca”.





