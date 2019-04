Papà di Alvis, Amici 2019/ “Mio figlio sembra fragile, ma…”

Si è parlato molto di Alvis in queste settimane di serale di Amici 2019, il papà ha parlato a DiPiù Tv cercando di spiegare meglio il suo carattere. Introverso e a volte fin troppo sensibile, nonostante i tatuaggi che mascherano le sue fragilità, è un ragazzo dal grande talento e ha solo 23 anni. Il papà spiega: “Mio figlio è molto sensibile, sembra fragile ma nella vita ha superato tante difficoltà. Vorrebbe dare sempre il massimo e se non ci riesce finisce che si abbatte. Questo in passato gli ha fatto trascorrere dei momenti duri, ma è sempre riuscito a reagire”. Stasera Alvis sarà chiamato a nuove sfide, ma ha già dimenticato in questa fase finale di avere grande consenso sia da parte dei giudici che del pubblico. Un giovane cantante che si appresta a fare il salto di qualità per entrare nell’olimpo dei più famosi. Se si considerano i volti che sono passati dal talent Alvis sa già che le sue occasioni le avrà.

Papà Alvis, “Mio figlio sembra fragile, ma…”

Il papà di Alvis ha parlato del carattere sensibile del figlio, protagonista stasera, 13 aprile 2019, di Amici 2019 il Serale. Nel programma di Maria De Filippi il ragazzo si è già ritagliato un ruolo da protagonista, dimostrando grande carisma e voglia di fare. Si era vociferato che potesse lasciare Amici, ma il padre a DiPiù Tv svela: “Non credo proprio accadrà. Alvis è fatto così. Quando riceve una critica si abbatte e si demoralizza. Tiene moltissimo al giudizio degli altri ed è anche molto severo con sé stesso. Vorrebbe arrivare sempre a dare il massimo. Però ha anche grande forza per tirarsi sù“. Ora è il momento per lui di cercare una reazione attraverso quello che sa meglio fare e cioè dominare il palcoscenico con la sua voce e la sua grande personalità.

Il padre sulla strada scelta da Alvis

Il padre di Alvis si è espresso anche sulla scelta presa dal ragazzo di approdare nel mondo dello spettacolo e ha raccontato a DiPiù Tv: “Io faccio tutt’altro. Sono nel campo delle assicurazioni e siamo sempre stati benestanti. Ho sempre lasciato Alvis libero di scegliere da solo la propria strada e di inseguire i propri sogni. Però gli ho sempre detto che qualsiasi lavoro avesse fatto l’avrebbe dovuto fare con determinazione, impegno e dando tutto sé stesso“. Fino ad oggi lo sta facendo ed è riuscito a raggiungere già grandi risultati: “Non sapevamo che aveva fatto i provini di Amici, ce l’ha detto alla fine”. Era reduce da un periodo difficile Alvis, racconta il padre, questo lo aveva spinto a tautarsi sul volto la scritta “Wasted” cioè “Sprecato”. Ora però sta ottenendo le sue soddisfazioni e stasera proverà ancora ad essere protagonista.



