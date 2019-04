PIO E AMEDEO/ Ornella Vanoni e Il Volo prossime vittime ad Amici 2019

Pio e Amedeo ad Amici 2019. Il duo comico pugliese continua a far divertire nel serale di Amici 18, il talent show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Durante la seconda puntata, infatti, il duo foggiano è stato protagonista di uno dei momenti più divertenti, ma anche più seguiti del programma. Il loro siparietto comico ha registrato 3,6 milioni di spettatori con uno share del 19,9%, numeri importanti ma in leggero calo rispetto alla prima puntata. Questa volta Pio e Amedeo hanno preso di mira una delle coppie più amate e più social di sempre: The Ferragnez! Parlando di Chiara Ferragni e Fedez, il duo ha ironizzato sulla crisi vissuta dalla coppia durante la settimana quando il telefono ha improvvisante smesso di funzionare impedendo così di poter scattare foto al figlio Leone. Non solo, i comici hanno anche parlato di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e del loro ritorno di fiamma ironizzando sul fatto che la showgirl argentina ha cominciato il giro dei suoi ex.

Pio e Amedeo: “pace fatta con Alex Britti”

La seconda puntata del serale di Amici 2019 ha visto Pio e Amedeo far pace anche Alex Britti. Durante la prima puntata, infatti, il duo pugliese aveva punzecchiato il cantautore romano facendo il nome di una sua ex storica Luisa Corna: “ Alex Britti… quello è il numero 1. Io sono cresciuto con i tuoi successi. Soprattutto con uno… Luisa Corna! Mamma mia… quando Alex si bombò Luisa Corna. Andate a vedere: 2003… calendario Luisa Corna. Là sono cresciuto tantissimo, sono usciti i baffi ed è cambiata la voce. Grande Alex”. L’intervento comico non era stato particolarmente gradito da Britti, che ripreso dalle telecamera, si era mostrato quasi infastidito dalla cosa. Così Pio e Amedeo hanno voluto porgere una sorta di ramoscello d’ulivo abbracciandolo e dicendo: “Allora sai ridere anche tu”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA