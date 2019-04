Rafael Amici 2019/ Affronterà la tanto attesa sfida con Vincenzo?

Settimana scorsa Rafael Quenedit Castro, ballerino cubano, ha conquistato il pubblico di Amici 18 con la sua coreografia ispirata alla famosa pellicola di Neil Jordan del 1994, “Intervista col Vampiro”. È stato senza dubbi uno dei momenti migliori della seconda puntata. Molto bella anche la coreografia di Rafael con Umberto, un duetto sensuale che ha infiammato il pubblico. Con la sua perseveranza e il suo talento, Rafael è riuscito anche a far ricredere Loredana Berté che dopo la prima puntata lo aveva definito un “ballerino di fila”: “Devo dire la verità, mi sono ricreduta. Nell’esibizione che ha fatto dopo mi ha colpita e poi mi guardava come a sfidarmi. Spero di continuare a essere sorpresa positivamente da lui”, ha detto poi il giudice, valorizzando la reazione del ballerino che non si è lasciato abbattere dalle sue parole.

Ci sarà la sfida tra Rafael a Vincenzo ad amici 2019?

Senza dubbio quest’anno i ballerini di Amici hanno una marcia in più, come confermano i numerosi messaggi sui social: “Vincenzo e Rafael sono tra i ballerini migliori che abbia mai visto ad Amici… meriterebbero entrambi la finale”, ha scritto un utente su Twitter. In attesa della terza puntata del serale, in onda questa sera su Canale 5, i fan del programma di Maria De Filippi sperano di vedere una sfida tra i due: “Finalmente vedremo una sfida equa: Rafael/Vincenzo”, “Wow una bellissima sfida tra Rafael e Vincenzo ne vedremo delle belle” e “Anche se litigano la sfida tra Rafael e Vincenzo sarà pazzesca non vedo l’ora di vederla”. Su quale coreografia si esibiranno i due ballerini? Come sempre Rafael si prepara alla puntata serale con concentrazione ed energia: clicca qui per vedere le sue prove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA