Riccardo Fogli contro Marina La Rosa/ “Sulla sua tomba scriveranno gatta morta?”

Tra Riccardo Fogli e Marina La Rosa i rapporti dopo la comune esperienza all’Isola dei Famosi sono tutt’altro che distesi. Già in Honduras avevamo potuto notare non poche scintille tra i due naufraghi e proprio dopo una nomination da parte della siciliana a scapito dell’ex dei Pooh, quest’ultimo aveva replicato in modo tutt’altro che cavalleresco. “Me ne sbatto le pal…pebre, il poco fascino che ti è rimasto non mi interessa. È normale che non ti piaccia Soleil perché spero che ti piacciano ancora gli uomini. Guarda non ti applaude nessuno”: una reazione, quella avuta da Fogli, che non era piaciuta tanto neppure al popolo dei social. Marina, di contro, aveva semplicemente replicato: “Mi hanno chiesto perché ho nominato Riccardo e ho dato la mia motivazione”. I rapporti tra i due, però, non sembrano affatto essere migliorati neppure dopo il loro ritorno in Italia. La scorsa settimana, ospite di Verissimo, Marina La Rosa aveva avuto modo di dire la sua anche su Riccardo Fogli: “Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato”, aveva detto. “A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato”.

RICCARDO FOGLI CONTRO MARINA LA ROSA: LA REPLICA

In occasione dell’ospitata di Marina La Rosa a Verissimo, nella puntata che vide grande assente proprio Riccardo Fogli per motivi di salute, si diffusero i rumors secondo cui l’ex gieffina e seconda classificata all’Isola dei Famosi si sarebbe addirittura rifiutata di incontrare il cantante nel medesimo salotto di Silvia Toffanin. Fogli, in realtà, recupererà l’ospitata proprio nel pomeriggio odierno e nell’ambito della medesima trasmissione avrà modo di replicare a tono alle parole di Marina dette nel corso del precedente appuntamento. “Non ho insultato Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, non so se qualcuno le abbia suggerito all’orecchio di non aiutarmi, è diventata aggressiva”, si è giustificato il cantante toscano, riferendosi all’episodio accaduto in diretta tv in Honduras. Non pago, Fogli ha poi lanciato una frecciatina alla ex naufraga, togliendosi al tempo stesso un sassolino dalle scarpe: “Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”.

