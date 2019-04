Riccardo Fogli/ Il ritorno da Karin Trentini dopo il gossip sulle corna (Verissimo)

Riccardo Fogli ha definitivamente archiviato la sua esperienza in Honduras, all’Isola dei Famosi, che lo ha portato a stare per diverse settimane lontano dal suo amore Karin Trentini. Oggi si racconterà al cospetto di Silvia Toffanin nell’ambito di una intervista a Verissimo, la prima dopo la sua esperienza nel reality di Canale 5. Tredici in tutto i chili persi a causa delle privazioni fisiche previste dal gioco ma anche delle preoccupazioni dovute alla lontananza dalla moglie e ai gossip che inesorabilmente erano emersi proprio mentre si trovava lontano dall’Italia. “Sono ancora sotto di 9 chili”, ha rivelato, spiegando anche il motivo per il quale non ha potuto prender parte prima alla trasmissione di Canale 5: “Fino a qualche giorno fa non stavo bene […] Ora sto cercando di mangiare e ho fatto anche delle flebo”. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi, in qualche modo è stata anche compromessa proprio dai pettegolezzi che sono circolati sul presunto tradimento da parte della moglie Karin, sebbene lui abbia sempre preso le difese della donna, difendendola a spada tratta e mettendo da parte le malelingue.

RICCARDO FOGLI, IN TANTI DALLA SUA PARTE

Il comportamento riservato a Riccardo Fogli nel corso dell’Isola dei Famosi aveva indignato non poco il pubblico di Canale 5, al punto da aver spinto la padrona di casa Alessia Marcuzzi – tacciata di poca empatia e sensibilità – di rivolgere le sue personali scuse all’ex dei Pooh. A pronunciarsi negli ultimi giorni sulla vicenda era stata anche Iva Zanicchi, la quale in una intervista al settimana Oggi aveva demolito il reality Mediaset commentando: “La mancanza di rispetto nei confronti di Riccardo Fogli è stata una cosa tristissima…”. Anche Antonio Ricci, patron di Striscia la Notizia, si è pronunciato di recente in una intervista al Corriere della Sera, dicendo la sua – come sempre senza peli sulla lingua – in riferimento al caso Fogli ed alle parole che in diretta tv il cantante ha dovuto subire da parte di Fabrizio Corona, senza possibilità di un confronto diretto con l’artefice del presunto scoop. per Ricci si è trattato unicamente di un caso “spietatamente delinquenziale”, sottolineando come tra l’altro la vicenda non avrebbe portato neppure a raggiungere gli ascolti sperati.

RICCARDO FOGLI, L’AMORE PER LA FAMIGLIA E PER IL SUO PUBBLICO

Terminata la sua ardua esperienza in Honduras, per Riccardo Fogli è tempo di dedicarsi nuovamente e totalmente alla sua famiglia, la vera ragione della sua vita. Non è un caso se il promo post social, di ritorno in Italia, l’ex dei Pooh lo dedicò proprio alla figlia nata dal matrimonio con Karin Trentini. Nonostante i pettegolezzi abbiano in parte oscurato la sua presenza all’Isola, Riccardo ha dimostrato di poter essere un vero e proprio guerriero nonostante i suoi 70 anni. Grazie all’esperienza in Honduras ha avuto modo di stringere una bella amicizia con alcuni naufraghi tra cui Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. Ma il suo primo pensiero non poteva chiaramente rivolgerlo proprio alla bambina nata dall’infinito amore per la donna con la quale vuole condividere il resto della sua vita. “L’amore della famiglia è incondizionato ed infinito. Non ha importanza dove ti trovi, loro saranno sempre lì pronti ad abbracciarti con il loro calore, anche a centinaia di chilometri di distanza”, aveva commentato, postato uno scatto che lo ritraeva abbracciato con la bambina. A dimostrazione che proprio la famiglia e l’amore sono in grado di spazzare via ogni dubbio ed ogni presunto gossip. E dopo essersi ripreso la sua famiglia, Riccardo è tornato anche in splendida forma. Lo annuncia la sua pagina Instagram ufficiale: “Ha ripreso a correre e ad allenarsi. Ormai è tutto pronto per il debutto del nuovo attesissimo Tour”, si legge. Prima data, il prossimo 1 maggio a Ferentino.



