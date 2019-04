Ricky Martin, Amici 2019/ Vincerà la puntata del serale di oggi 13 Aprile?

Ricky Martin, arma vincente di Amici 2019

L’esperienza italiana di Ricky Martin ad Amici 2019 si sta rivelando davvero vincente. Il cantante e ballerino portoricano si sta davvero dimostrando la carta vincente, l’arma in più di Maria De Filippi, che ha deciso di puntare tutto su di lui e, a conti fatti, ha fatto davvero bene. Ricky Martin sta stupendo davvero tutti per la sua capacità di calarsi all’interno della realtà italiana con simpatia e allegria, senza mai strafare e soprattutto senza prendersi troppo sul serio. Se da una parte è vero, quindi, che un programma forte come Amici non aveva bisogno poi di grandissime spinte, dall’altra dobbiamo invece ammettere che la sua presenza si è in fin dei conti rivelata necessaria per dare sempre un’idea di freschezza e di rinnovamento. Alla base le cose non sono così in realtà, visto che il meccanismo è sempre più o meno lo stesso, ma probabilmente è meglio che tutto ciò appaia piuttosto che ci sia realmente. Dopotutto il confine tra lo shock della novità e la routine che annoia è un confine che è difficile varcare e Ricky Martin, in tutto questo, è una bella via di mezzo.

Ricky Martins scatenato su Intastagram

Lo abbiamo visto in trasmissione sabato scorso ad Amici 18: Ricky Martin si sta davvero divertendo qui in Italia assieme a Maria De Filippi e non lo nasconde affatto. Anzi. Ripulito da una barba che forse lo invecchiava troppo e con un capello più biondo del normale (che fa molto anno 1999 – Livin’ la vida loca), Ricky Martin sembra essere tornato al passato, quando faceva sognare miliardi di ragazzine in tutto il mondo che ignoravano la allora celata (ma comunque sia evidentissima) omosessualità. Oggi il portoricano è un cantante oramai affermato che non ha paura di nascondersi per quello che è realmente e che mostra di vivere una vita spensierata e davvero ‘loca’. Su Instagram ultimamente ha postato un simpatico video in cui lo si vede ballare interamente vestito da un impeccabile completo rosa, lo stesso che aveva durante la puntata di Amici 18. Il balletto, minimale e puramente goliardico è stato accompagnato dalla scritta: “Desde Italia gozando con @juanluisguerra y el #kitipunflow#bailandoelkitipun“, letteralmente “Dall’Italia godendo con…” Buon divertimento, Ricky!

Artista Poliedrico

Lo abbiamo detto in precedenza, Ricky Martin è un’artista che sa fare un po’ di tutto: cantare, ballare e anche recitare. Già perché forse pochi sono a conoscenza del fatto che il portoricano fin da piccolo ha coltivato la passione per il teatro e per la recitazione in generale. Ecco cosa ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni: “La mia prima esperienza teatrale l’ho fatta ad appena quindici anni in Argentina, è stato bellissimo.” Poi il tempo e la storia hanno fatto il loro corso e Ricky Martin nel 1999 è definitivamente esploso come uno dei cantanti latini più importanti dell’intero pianeta. La sua omosessualità ha poi scosso il mondo, dato che davvero in pochi se lo aspettavano: il portoricano era l’emblema (come spesso sottolineato dai suoi videoclip) dello sciupafemmine, di quello che, insomma, con le donne ci sapeva fare. Oggi Ricky Martin è un uomo sposato che ha deciso di adottare dei bambini. Al riguardo il cantante ha dichiarato: “I miei figli sono la cosa più bella che mi potesse capitare, sono i miei migliori amici e non saprei vivere senza di loro. Loro sono sempre felici di viaggiare con noi ed è nostro compito dargli stabilità.”

Visualizza questo post su Instagram Desde Italia gozando con @juanluisguerra y el #kitipunflow #bailandoelkitipun Un post condiviso da Ricky (@ricky_martin) in data: Apr 6, 2019 at 5:23 PDT





