Roby Facchinetti/ Dall’amicizia con Riccardo Fogli al nuovo tour (Verissimo)

Periodo fitto di impegni televisivi per Roby Facchinetti. La storica voce dei Pooh neanche una settimana fa è stato ospite di Mara Venier a Domenica In ma questo pomeriggio tornerà a fare capolino nelle case di milioni di italiani grazie a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’occasione sarà propizia per parlare sicuramente per parlare dell’amicizia ormai decennale che lega Roby Facchinetti a Riccardo Fogli, che sulla rete ammiraglia Mediaset è stato grande protagonista qualche settimana fa de “L’Isola dei Famosi”. L’esperienza nel reality show in Honduras ha inevitabilmente lasciato degli strascichi fisici ed emotivi in Riccardo Fogli, come ha avuto modo di ammettere lo stesso Roby Facchinetti alla “zia Mara”:”Siamo stati a cena, è dimagrito molto. Lui è un mangione e a L’Isola non si mangiava. Deve riprendersi, però lui è una roccia. Emotivamente è un po’ provato”.

ROBY FACCHINETTI

Oltre al sodalizio umano, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli sono anche legatissimi a livello professionale. Le loro due splendide voci sono tornate da qualche anno a questa parte a far sognare milioni di italiani, a conferma che le tensioni che caratterizzarono l’addio di Riccardo Fogli ai Pooh sono ormai definitivamente archiviate e non costituiscono più motivo di scontri o incomprensioni, in particolare tra loro due. Proprio Roby Facchinetti nell’intervista rilasciata a Mara Venier ha lasciato intendere come all’inizio non sia stato proprio così, anzi:”Eravamo troppo giovani per capire profondamente una cosa di questo tipo, l’abbiamo gestita male tutti. Eravamo in crisi, era il ’70, avevamo avuto il successo di Piccola Ketty, ma aveva fatto il suo corso (…) Per noi è stato incomprensibile, quasi un tradimento (…) poi abbiamo avuto dei cambiamenti, come se i Pooh fossero un’entità a parte, siamo andati avanti”.

ROBY FACCHINETTI, NUOVO TOUR DA SOLISTA

Ma di cosa parlerà Roby Facchinetti nell’intervista di oggi con Silvia Toffanin? Nella puntata di verissimo è chiaro che l’ugola d’oro dei Pooh parlerà sì del suo passato ma anche dei suoi progetti futuri a livello professionale e non. Roby Facchinetti d’altronde non ha ancora appeso il microfono al chiodo e continua a riscontrare un grande successo internazionale. Un assaggio di quanto appena scritto lo si ha spulciando la sua pagina Facebook, dove il suo staff ha pubblicato un aggiornamento sui suoi prossimi programmi:”Grande ritorno per Roby Facchinetti che, reduce dal grande successo del tour conclusosi a gennaio in Canada insieme a Riccardo Fogli, è pronto a tornare sul palco, protagonista di un imperdibile tour da solista nelle principali città italiane. Durante la tournée “Inseguendo la mia musica”, Roby Facchinetti sarà accompagnato dalla sua straordinaria band, e ripercorrerà insieme al suo pubblico i successi che hanno conquistato intere generazioni. Come dice spesso Roby: “La musica non mi basta veramente mai”.”



