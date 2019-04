A margine della sfida belli contro brutti di Ciao Darwin 2019 c’era da aspettarsi il risultato della sfilata in intimo. La vittoria era annunciata per i protagonisti di bell’aspetto, ma questo non vuol dire che i più bruttini abbiano demeritato. Con ironia e grande personalità infatti hanno espresso il loro fascino riuscendo a riscuotere comunque successo. Soprattutto ha rapito l’attenzione la magrissima concorrente che posa proprio in intimo con un completino rosso fiammante da far perdere la testa. Il confronto con la collega è ingeneroso, ma la donna ha personalità e alla fine riceve gli applausi anche da parte del pubblico maschile. Un confronto che alla fine Paolo Bonolis legge così: “Il risultato ce lo potevamo aspettare, ma c’è da dire che i Brutti hanno perso solo per la presenza di Enzo Salvi tra di loro”. Certo c’è anche da dire che Youma stasera era veramente strepitosa.

Sfilata intimo belli vs brutti: Foto, la vittoria è scontata ma… (Ciao Darwin)

La sfilata in intimo di Ciao Darwin 2019 è sicuramente uno dei momenti più seguiti del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel confronto tra Belli e Brutti alla fine la vittoria è abbastanza scontata, ma sicuramente abbiamo visto una puntata avvincente e piena di colpi di scena. I brutti non hanno demeritato e infatti alcuni di loro sembravano pronti anche a muoversi nell’altra direzione. Sui social network alcuni infatti non capiscono con precisione perché alcuni dei concorrenti siano tra i Brutti. Di certo però la trasmissione ci ha dato come sempre un taglio stereotipato del nostro paese che si sarebbe potuto anche affrontare con un tatto diverso. La sfilata in intimo è il culmine della puntata, dimostrando grande attenzione all’aspetto fisico ma anche all’ironia. Seguendo questa seconda linea i Brutti possono ritenersi davvero soddisfatti.

