Star Wars: The Rise of Skywalker/ Video trailer, episodio IX: la fine di un’era!

Star Wars: The Rise of Skywalker, è finalmente arrivato il trailer dell’episodio IX. Il primo teaser della nota saga cinematografica ha scatenato migliaia di reazioni sui social network e ci sono alcuni indizi che possiamo cogliere: dal ritorno di Lando Calrissian ai resti della Morte Nera, passando per le ultime immagini di Carrie Fisher nei panni dell’amata principessa Leia. Episodio IX chiuderà la terza trilogia (sequel di Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: Il risveglio della Forza): la pellicola è diretta da J. J. Abrams e scritta dal cineasta insieme a Chris Terrio. Una produzione Lucasfilm e Bad Robot Productions con produzione Walt Disney Studios Motion Pictures: l’uscita del film è prevista per il 20 dicembre 2019 negli Stati Uniti d’America, mentre non è ancora noto quando arriverà nelle sale italiane.

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER: IL TRAILER

Star Wars: The Rise of Skywalker può contare su un cast ricco di star: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Billie Lourd, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Richard E. Grant, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Carrie Fisher, Jimmy Vee, Greg Grunberg, Dominic Monaghan e Matt Smith. Un’opera che tutti i fan della saga attendevano da tempo e che ha dovuto fare i conti con alcuni problemi in fase di produzione: la trilogia sequel era stata infatti annunciata dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney alla fine del 2012, ma il regista Colin Trevorrow, annunciato a metà 2015, ha abbandonato il progetto nel 2017 per divergenze creative. La scelta è ricaduta su J. J. Abrams, reduce dal buon succesos ottenuto con Il risveglio della forza. Ora non ci resta che attendere alcuni mesi per assistere al cinema a uno dei film più attesi dell’anno: qui di seguito vi proponiamo il trailer





