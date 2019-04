SUOR CRISTINA E SIMONE ORADEI/ Video, “Mi sembra Sister Act a teatro” (Ballando 2019)

Suor Cristina e Stefano Oradei con la partecipazione di Giulia Antonelli e Jessica De Bona sono tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2019. La vincitrice di The Voice of Italy ha accettato l’invito di Milly Carlucci e si è messa in gioco nella quattordicesima edizione del dancing show di successo di Rai1. Al momento le performance della suora cantante e ballerina hanno conquistato la giuria. Tutti hanno giudicato positivamente le sue esibizioni, ad eccezione di Zazzaroni: “è bravissima, ma mi sembra di assistere ad un altro programma, mi sembra Sister Act a teatro”. La cantante replica: “è sempre una forma di arte e di danza” supportata anche da Carolyn Smith. Zazzaroni sottolinea anche il fatto che Suor Cristina sia sul palcoscenico sempre con tanti ballerini: “adesso sono in quattro, la prossima volta in otto, questa non è una gara di gruppo”!

Suor Cristina e Stefano Oradei: i commenti sui social

La partecipazione di Suor Cristina a Ballando con le Stelle 2019 continua a fare notizia. Sui social in tantissimi sono pro, ma non mancano le critiche verso la suora ballerina che ha portato sul palcoscenico del dancing show il musical! C’è chi ironizza: “la vera notizia è che D’Agostino non sia riuscito a trovare foto scandalose di Suor Cristina da allegare all’articolo”, mentre chi chiede un parere sulle performance artistiche della suora. Non mancano i commenti negativi: “Suor Cristina a # BallandoConLeStelle non la tollero! Ma la vocazione non consiste nello starsene in convento e non cercare successo in Tv?” e chi sottolinea la diseguaglianza di comportamento da parte della produzione: “ # BallandoConLeStelle Perché suor Cristina oltre a “ballare” può anche cantare, cosa che agli altri concorrenti non è permesso? @ Ballando_Rai @ SuorCristina”.

Suor Cristina a Ballando con le Stelle 2019

Tra le candidate alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2019, Suor Cristina intervistata dal settimanale Chi ha raccontato delle difficoltà incontrate dopo la vittoria di The Voice of Italy: “ Avevo attacchi di panico, quello immediatamente dopo The Voice è stato un periodo difficile. Ma ora mi sento più forte di prima, ho fatto un cammino insieme alla mia comunità religiosa, il fatto di avere sempre delle persone accanto mi ha aiutato ”. Per fortuna quel momento è passato, così la cantante ha deciso di partecipare al dancing show tornando così ancora una volta sotto i riflettori dello spettacolo: “ E’ una esperienza nuova, ma mi sto divertendo tanto e spero che anche a casa, grazie a questa mia gioia, possano anche gli altri incontrare l’amore vero, quello che ho incontrato io, per il quale sono così gioiosa”. Suor Cristina ha voluto anche rispondere a chi ha criticato questa sua decisione: “Non tutti percepiscono di la fede come la percepisco io, questo mi rende triste. La principale legge del vangelo è quella dell’amore, come si fa a non capirlo?””.





