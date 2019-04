Tish, Amici 18/ La prova della Berté e la sfida di Giordana: ancora polemiche!

Settimane ricche di polemica per Tish nella scuola di Amici 18. La cantante della squadra Blu continua il suo percorso al serale che, sabato scorso, l’ha vista per la prima volta a rischio eliminazione. Tish è finita infatti in sfida con Ludovica Caniglia ma è stata salvata dai professori, mentre la cantante della squadra Bianca ha dovuto lasciare il talent per sempre. “Non mi aspettavo di uscire e nemmeno contro Tish però alla fine va bene così. Evidentemente doveva andare così. Vuol dire che inizierò a lavorare prima” ha fatto poi sapere Ludovica sulla sua rivale a Comingsoon.it. La cantante è ripartita con grande carica in vista della terza puntata del serale che andrà in onda questa sera su Canale 5. Potrebbe infatti trattarsi di una puntata rivoluzionaria, vista la proposta rivoluzionaria fatta da Loredana Berté.

PROBLEMI PER TISH: DALLA BERTÈ A GIORDANA

Tish si è detta anche per poco entusiasta delle prove proibitive scelte da Loredana Berté. La cantante, giudice speciale del serale di Amici 18, ha chiesto che tutti i cantanti imparassero due canzoni molti difficili: Vacanze romane dei Matia Bazar e il suo noto brano Sei Bellissima. Una settimana complicata per la cantante dai capelli rossi della squadra Blu che si è ritrovata ancora a discutere su alcune dichiarazioni di Giordana Angi. La poca simpatia tra le due cantanti è ormai palese, così come è chiara tra loro la presenza di una forte rivalità e competitività, soprattutto da parte di Giordana. Ecco perché, proprio pochi giorni fa, la cantante della squadra Bianca ha deciso di lanciare una vera e propria sfida a Tish.

GIORDANA SFIDA TISH

“Per andare più avanti nel talent provo a confrontarmi con la persona più vicina a me…Tish… – ha ammesso Giordana nella casetta Bianca di Amici 18, per poi continuare – D’altronde è la persona più vicina a me ed è l’unica cantante donna rimasta… Ok, non abbiamo avuto una grande affinità nell’ultima puntata…Allora propongo una sfida diretta…” Parole che tra i Blu hanno però scatenato la polemica. Per Valentina Vernia, “Giordana è ossessionata da Tish!”, eppure la produzione potrebbe davvero accettare questa sfida e vederle finalmente l’una contro l’altra.



