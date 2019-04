Umberto Gaudino/ Lacrime e critiche da parte di Stash, lascerà? (Amici 2019)

Sin dal suo arrivo, Umberto Gaudino si è scontrato con polemiche e pregiudizi per via della sua entrata nella scuola di Amici 2019 un po’ tardiva rispetto agli altri e con una sfida che ha fatto fuori uno degli “originali” di questa edizione. A peggiorare le cose è arrivato il suo curriculum che non è di certo quello di uno che il ballo lo ha usato solo come hobby visto che ne ha fatto una professione tra scuole di danza e tv (e sbarcato anche a Ballando con le Stelle). Per fortuna tutti hanno già dimenticato e il suo serale è iniziato nel migliore dei modi visto che i giudizi per lui sono sempre positivi (soprattutto nel suo stile) e al terzo serale avrà ancora una volta l’occasione di mettersi in mostra, ma riuscirà a passare anche questo ostacolo e andare oltre? L’introduzione del televoto e il fatto che i professori stiano facendo un passo indietro nei suoi confronti non fa altro che peggiorare le cose.

LE CRITICHE SU UMBERTO GAUDINO

Proprio nei giorni scorsi, in casetta, Umberto Gaudino ha subito le parole di Stash e non solo visto che nella casetta dei bianchi di Amici 2019 questa settimana è piovuto di tutto. Come se la proposta di Loredana Bertè di mettere da parte gli insegnanti e concentrarsi sul televoto non bastasse, Umberto ha subito prima le parole del direttore artistico della squadra dei blu Vittorio Grigolo e poi anche quelle di Timor Steffens e di Stash. I professori non sono contenti del suo percorso ma il punto rimane: Umberto si sta mettendo in gioco su tutto senza rifiutare niente (a differenza di altri), e allora perché i suoi compagni non sono chiamati a fare lo stesso. Secondo Stash, il ballerino è reo di mettere il latino in tutto quello che fa giocando la sua carta, quella della sensualità. Umberto ha accettato le critiche di Timor ma non quelle degli altri e a Stash non le ha mandate di certo a dire in questi giorni. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA RISPOSTA A STASH

Stash è convinto che Umberto Gaudino non sia in grado di portare a casa le coreografie come gli altri soprattutto quando si tratta di affrontare il palco da soli. Il ballerino ammette che dopo anni di gare in coppia è difficile anche per lui fare tutto da solista ma questo non significa che sia inferiore agli altri e così rilancia: “Sono davvero inc*zzato. Sono venuto qua per studiare altri stili, per mettermi alla prova. Ho chiesto di fare tutto, ho fatto tutto e l’ho portato a casa decentemente. Ma perché gli altri non lo fanno? Perché a Vincenzo e a Valentina non viene assegnata una samba?“. La discussione arriverà in questo nuovo serale di Amici 2019 ma sarà solo allora che scopriremo non solo come andrà a finire per lui ma anche come le cose si metteranno quando sarà il televoto ad avere la meglio sulla questione.



