Uomini e Donne/ Blogger contro Gemma Galgani: ecco perché (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne catalizza costantemente l’attenzione del pubblico. Salvo cambiamenti di “scaletta”, il programma con protagonisti dame e cavalieri, procede dal lunedì fino al mercoledì, per poi passare la palla alle dinamiche del trono classico, formato dagli attuali tre tronisti giovani. Nelle scorse ore, WittyTv ha condiviso un video esclusivo con delle succosissime anticipazioni su ciò che avremo modo di vedere proprio dalla prossima settimana. Fabrizio Cilli, il neo corteggiatore di Gemma Galgani, finirà letteralmente sotto attacco, da svariati punti di vista. Ed infatti, il 42enne che vuol fare perdere la testa alla dama torinese, ha un passato molto piccante, con la pubblicazione di alcuni scatti hot del passato. Ma non finisce qui in quanto, in tempi non sospetti, Fabrizio aveva già avuto modo di postare foto in compagnia della dama, condividendo lo scatto in sua compagnia. In ultimo, il cavaliere è stato anche contattato da un blog non ufficiale che si occupa proprio di dinamiche relative ai personaggi di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Over, una blogger contro Gemma: ecco perché

Fabrizio Cilli è realmente interessato a Gemma Galgani oppure, come direbbe Tina Cipollari, è solo una questione di business? Le prossime puntate del trono over di Uomini e Donne, saranno in grado di offrirci notevoli spunti di riflessione e alcuni retroscena inaspettati. Dopo una lunga serie di supposizioni più o meno veritiere, nel corso dei prossimi appuntamenti, proprio Gianni Sperti telefonerà alla misteriosa blogger/giornalista che ha avuto modo di mettere la Galgani in cattiva luce agli occhi di Fabrizio, cercando anche di consigliargli la frequentazione di una donna molto più vicina a lui dal punto di vista anagrafico. Tra questa persona e Gemma ci sono per caso delle vecchie acredini? In realtà, proprio nel corso delle “investigazioni” dell’opinionista, proprio la torinese scoprirà che la persona in questione in realtà è semplicemente una accanita fan del programma.

Uomini e Donne: Fabrizio sotto accusa, Tina e Maria lo difendono

La blogger che ha puntato il dito contro Gemma Galgani, sarebbe anche una persona che prende parte spesso alle registrazioni settimanali del programma, commentando sul web anche gli accadimenti più rilevanti. “Dico e scrivo sempre quello che penso…” ha esordito la blogger parlando in privato con il cavaliere. La conversazione è proseguita con la presunta giornalista screditare ancora Gemma Galgani, sotto più fronti. Cosa bolle in pentola? Gianni Sperti ha poi avuto modo di chiamarla anche nel corso della registrazione: “Vengo spesso, mi piace seguire il programma… Gemma me ne ha fatte di tutti i colori! Ognuno esprime il suo parere. Gliene stanno dicendo di cotte e di crude su Fabrizio… l’ho fatto per difenderlo. Fabrizio confida di non essere in trasmissione per acquisire visibilità: “C’è tutta Italia che parla male di me, è vantaggioso venire qui?”. Valentina dal parterre ha puntato il dito contro il cavaliere mentre Maria De Filippi e Tina Cipollari ne hanno preso le difese. Ci saranno altri risvolti su questa particolare faccenda? Sicuramente l’argomento social e web, interessa anche il pubblico più giovane, creando quindi particolari dinamiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA