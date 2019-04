Uomini e donne/ Chiara Nasti contro Giulia Cavaglià sui social! (Trono Classico)

Il trono classico è ormai diventato un vero show soprattutto quando si parla delle due troniste, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Le due continuano a discutere a Uomini e donne per colpa di quello che succede in studio ma anche per via dei loro interessi comuni e della voglia di portare fuori le stesse persone. Proprio questo ieri pomeriggio ha causato un’altra lite tra le due in puntata e tutto è finito, come sempre, alla mercé del popolo dei social che ha espresso parere favorevole e contrario sulle due. Proprio nella puntata di ieri Giulia ha pensato bene di affrontare Angela etichettandola come superficiale e materialista “Non mi piace il suo comportamento, zero” ma solo in un secondo momento, quando è andata in scena l’esterna con Luca, la bella tronista ha restituito il favore dichiarando che Giulia avrebbe “rosicato” perché lui si è dichiarato a lei.

LE PAROLE DI CHIARA NASTI SUI SOCIAL

La lite è servita a questo punto ma come se quello che le due troniste si sono dette in studio a Uomini e donne non bastasse, un altro attacco arriva dai social e riguarda proprio la Nasti o, meglio, quella più conosciuta al grande pubblico ovvero Chiara. La giovane influencer guardava la puntata e non deve aver gradito le esternazioni di Angela tanto da dedicarle una serie di Instagram stories con una parte della puntata proprio quella in cui Giulia si scaglia contro la sorella mentre lei in sottofondo, fa dei versi prendendo in giro la rivale della sorella imitandola in tutto e per tutto. Siamo sicuri che la provocazione non cadrà nel vuoto perché è vero che le troniste non possono rispondere ai social ma niente vieta che possa farlo in televisione nella prossima puntata di Uomini e donne che sarà registrata proprio lunedì pomeriggio.

