Valentina Vernia Amici 2019/ Rischia l’eliminazione, Giuliano Peparini la salverà?

Valentina Vernia, ballerina di hip hop della squadra Blu, durante la seconda puntata del serale di Amici 2019 non ha deluso i suoi fan. Valentina è scesa in pista durante la quarta prova, in cui si è confrontata direttamente con il cantautore Mameli della Squadra Bianca. La ballerina si è esibita sulle note di “Straight to number one“, ma la prova è finita in un pareggio nonostante le dure critiche di Loredana Berté nei confronti di Mameli. I commenti sulla sua esibizione sono stati molto positivi, non solo in studio ma anche sui social: “Vale sei una fuori classe continua cosi ti voglio vedere in finale”, “Sono in fissa con questa esibizione e poi tu riesci a trasmettere benissimo le emozioni” e “L’esibizione spaccava ma soprattutto spacchi tu perché quel palco te lo mangi”, hanno scritto alcuni utenti sul profilo Instagram della ballerina.

Valentina Vernia abbraccia la mamma ad Amici 2019

A metà puntata è arrivata a sorpresa la lettera della mamma di Valentina, che ha profondamente commosso la ballerina. “Sei sempre stata vivace, entusiasta della vita, ma crescendo sei anche diventata una ragazza matura e sensibile”, sono le parole lette da Maria De Filippi, seduta al centro dello studio con Valentina. La mamma ha anche ringraziato la figlia per la forza dimostrata nei momenti più difficili: “Quando io e il tuo papà ci siamo lasciati tu e tua sorella siete riuscite a mantenere questo rapporto saldo e questa famiglia unita”. Alla fine la mamma di Valentina è entrata in studio e le due si sono strette in un forte abbraccio. A fine puntata Valentina è stata nominata dalla Squadra Bianca, dopo approvazione dei professori, insieme a Tish e Vincenzo. Giuliano Peparini ha salvato i due ballerini e Valentina ha sostenuto Tish, nello scontro finale con Ludovica, ballando sulle note di “Bella ciao“. Questa sera, sabato 13 aprile, Valentina Vernia e la squadra blu tornano su Canale 5 nella terza puntata di Amici 18.

