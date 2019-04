Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 13 aprile: Riccardo Fogli, Giulia Salemi e Monte

Puntata ricca di ospiti quella di Verissimo in onda sabato 13 aprile, alle 16 su canale 5. Dopo il successo ottenuto la settimana scorsa con 2.302.000 spettatori pari al 19.90% di share nella prima parte e 2.167.000 spettatori pari al 17.17% di share nella seconda parte, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nuovi personaggi del mondo dello spettacolo e dei reality che si racconteranno ai microfoni della padrona di casa, capace di mettere a proprio agio i suoi ospiti. A raccontarsi nel salotto di Verissimo, nella puntata odierna, arriverà anche una star internazionale come Jack Savoretti che, come fa intuire il nome, è un cantante dalle origini anglo-italiane e che con la sua musica ha scalato le classifiche musicali internazionali. Il cantante, però, non è l’unico ospite importante di oggi. Andiamo a scoprire tutti i vip che si racconteranno ai microfoni di Silvia Foffanin.

VERISSIMO GLI OSPITI PUNTATA 13 APRILE

Per la prima volta dopo l’avventura sull’Isola dei Famosi, ai microfoni di Verissimo, parlerà Riccardo Fogli che, del reality condotto da Alessia Marcuzzi, è stato un grande protagonista. Ci sarà, poi, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e che fa sognare milioni di fans ovvero Giulia Salemi e Francesco Monte. E ancora, i nuovi conduttori di Striscia la Notizia cioè Michelle Hunziker e Gerry Scotti che prenderanno il testimone da Ficarra e Picone. Spazio, poi, al cinema e alla fiction italiana. Nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, ci saranno Ricky Tognazzi e Primo Reggiani, protagonisti della fiction L’amore strappato che ha come interpreti principali Sabrina Ferillii ed Enzo Decaro e che si concluderà domenica 14 aprile con l’ultima puntata, in onda nella prima serata di canlae 5. Infine, spazio anche ad Alessandro Haber.

LE LACRIME DI RICCARDO FOGLI A VERISSIMO

Nella prima intervista post Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli ha difeso la moglie Karin Trentini dopo le voci sul presunto tradimento non trattenendo le lacrime. “Quanto ha sofferto il mio amore. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai. Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme. Karin sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei cerca di trasmettermi tutto il suo amore. Merita rispetto”, ha spiegato l’ex cantante dei Pooh. Non è mancata una frecciatina a Marina a La Rosa. “Non ho insultato Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, è diventata aggressiva. Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”, ha concluso.



