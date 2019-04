Vincenzo Di Primo, Amici 2019/ Polemica: Non si può giudicare un ballerino dal fisico

Vincenzo Di Primo, ballerino di punta della Squadra Blu, nella seconda puntata del serale di Amici 2019 si è dimostrato ancora un volta un artista di grande talento. Il ballerino si è scontrato con Giordana Angi, interpretando una coreografia di Billy Elliot: clicca qui per vedere il video. Giordana però con la sua interpretazione di “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini, ha colpito molto la giuria e, alla fine il punto è andato ai bianchi, nonostante il dispiacere di Alessandra Celentano: “È un ballerino meraviglioso, è un grande artista, ha tutte le qualità che deve avere un ballerino. Lui compensa con tantissima bravura”, ha commentato l’insegnante di ballo. Nella seconda manche della puntata, l’interpretazione di Vincenzo ha fatto guadagnare un punto alla sua squadra. Alla fine della puntata Vincenzo era tra gli allievi della Squadra Blu nominati dai Bianchi. Ma Giuliano Peparini ha deciso di salvare il ballerino, mandando alla manche finale la cantante Tish.

Le critiche di Loredana Berté a Vincenzo Di Primo

Dopo la coreografia di Billy Elliot, Loredana Berté ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Vincenzo, dopo le critiche della settimana precedente: “Lo spaccato di questo film riflette esattamente quello che sei in questo momento: un ballerino un pochino minuto. Eri perfetto: anche il fisico ti ha aiutato parecchio. Sei stato forte. C’è soltanto una cosa che vorrei chiarire con te: ho visto un day time dove tu ti lamentavi della mia critica. Io se posso aiutarvi in qualche maniera… anche una critica può essere costruttiva. Io nel 70 stavo fra Londra e New York e mi sono vista Nureyev e anche Baryshnikov. Tu continua a fare l’allievo e io faccio il giudice”, ha detto la cantante senza troppi peli sulla lingua. Il ballerino ha così risposto alle critiche della Berté: “Ringrazio prima di tutto ma vorrei sapere su che base lei può dirmi che magari non riesco ad alzare una ballerina sapendo e conoscendo Baryshnikov e Nureyev”. In settimana a Vincenzo è stato mostrato un video di Loredana Berté: “Vincenzo spero che tu abbia capito il commento… perché ho un dubbio che tu non l’abbia ancora capito. Io non voglio farti delle critiche distruttive, ma in studio mi sembrava che tu non avessi capito il punto”. Ma Vincenzo ha ribadito che “Un ballerino non deve essere giudicato dal suo fisico”. Clicca qui per vedere la reazione di Vincenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA