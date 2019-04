BARBARA D’URSO/ Pugno di ferro con Perla e frecciate a Mara Venier (Domenica Live)

Lady dal pugno di ferro, Barbara d’Urso oggi la ritroviamo agguerrita a Domenica live ed è sempre più decisa a mantenere dei precisi standard nei suoi programmi. Lo ha dimostrato in questi giorni a Pomeriggio Cinque, scegliendo di non lasciare che la figlia di Maria Monsé, la famosa Perla che ha scatenato una lite fra l’ex gieffina e Alessandro Cecchi Paone, rimanesse in studio con la madre. Barbara ha anche dimostrato di non essere d’accordo in qualche modo con l’enorme visibilità della ragazzina, che soddisfatta del proprio studio in settimana ha svelato di aver ottenuto di partecipare al programma come premio per un bel voto ottenuto. “Preferirei che come premio chiedessi un viaggio”, ha sottolineato subito l’imperatrice di Canale 5 prima di chiedere a Perla di abbandonare il suo salotto. Un pugno di ferro che potrebbe tenere anche a Domenica Live, in occasione della nuova puntata che andrà in onda oggi, 14 aprile 2019.

BARBARA D’URSO, GLI IMPEGNI DI QUESTO PERIODO

Divisa fra diversi appuntamenti sul piccolo schermo, Barbara d’Urso non è immune alle critiche e non parliamo degli haters sui social che non hanno apprezzato il suo ritorno al Grande Fratello 16. Uno dei suoi gieffini prediletti, Cristian Imparato, ha infatti avuto da ridire su una delle opinioniste più assidue degli show di Carmelita, Karina Cascella. La padrona di casa deciderà di tirare l’orecchio all’ex vincitore di Io Canto? “Sempre in giro, sempre di corsa”, sottolinea Barbara d’Urso sui social parlando dei tanti impegni di questi giorni. Presente ogni giorno sul piccolo schermo e non solo nella fascia pomeridiana, la conduttrice Mediaset ha cercato infatti di giocare a nascondino con una collaboratrice in stazione a Milano, ma la conclusione è stata inaspettata: ha sbagliato binario e per poco non è salita su un treno diverso.

BARBARA D’URSO E LE FRECCIATE A MARA VENIER

Appena poche ore prima Barbara d’Urso aveva ringraziato invece Striscia la Notizia per aver annoverato diversi protagonisti del suo Grande Fratello 16 all’interno della nota rubrica I nuovi mostri. Tutto consentito, a meno che non si tocchi il suo “caffeuccio”. Una delle parole più quotate da Carmelita, che non ha apprezzato il “furto” della collega e rivale Mara Venier. Quest’ultima ha ironizzato sul fatto di non poter più dire la parola caffè all’interno del suo programma, ma Barbarella non si è fatta attendere e nei giorni successivi ha anche ipotizzato che qualcuno, senza fare nomi, potrebbe rubarle l’ultima trovata: le famose “notizie choc”.



