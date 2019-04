Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile: Raffaella Carrà e Gino Paoli

Fabio Fazio, con la partecipazione di Filippa Lagerbach che presenterà gli ospiti della serata e di Luciana Littizzetto che commenterà i fatti della settimana con la sua straordinaria ironia, domenica 14 aprile, alle 20.35 su Raiuno, conduce una nuova puntata di Che tempo che fa. L’appuntamento di questa sera è assolutamente imperdibile per la presenza di due divi del mondo dello spettacoo italiano. Tornata in tv con la trasmissione “A raccontare comincia tu”, nel salotto di Fabio Fazio ci sarà Raffaella Carrà che, oltre a ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, svelerà anche i motivi che l’hanno spinta a tornare in onda. A Che tempo che fa, inoltre, saranno festeggiati i 60 anni di carriera di uno degli artisti più importanti della musica italiana ovvero Gino Paoli.

CHE TEMPO CHE FA: TUTTI GLI OSPITI DEL 14 APRILE

Non solo Raffaella Carrà e Gino Paoli nella nuova puntata di Che tempo che fa. Nel saotto di Fabio Fazio ci saranno Rita Cucchi, Giovanni Cucchi Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo per parlare degki utimi sviluppi del processo sulla morte di Stefano Cucchi a cui è stato dedicato il film “Sulla mia pelle” per il quale Alessandro Borghi ha vinto anche il David di Donatello come miglior attore protagonista. E ancora Paola Cortellesi e Carla Signoris, protagoniste della nuova commedia Ma cosa ci dice il cervello diretta da Riccardo Milani, nelle sale cinematografiche dal 18 aprile; il giornaista Ferruccio de Bortoli e l’attore Stefano Accorsi.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica che veste i panni di Direttore e Vicedirettore di Novella Bella siederanno al Tavolo di Che tempo che fa accanto al padrone di casa Fabio Fazio. Con loro, presenze fisse della seconda parte della trasmissione di Raiuno, ci saranno anche numerosi ospiti. Questa sera, a fare compagnia ai protagonisti fissi del Tavolo saranno l’attrice Valentina Lodovini, lo chef Bruno Barbieri, Alex Britti, Vincenzo Salemme, Teo Teocoli, l’ex calciatore e oggi dirigente sportivo Giuseppe Bruscolotti e Carla Signoris.



