Domenica Live/ Anticipazioni: video choc dal GF e nozze vip in diretta da Carmelita

Siete pronti per un’altra puntata “choc” di Domenica Live? Come sempre, la nostra Barbara d’Urso torna più in forma che mai (nonostante la conduzione di ben quattro programmi in contemporanea!), a partire dalle 17.10 circa, con il suo nuovo appuntamento domenicale in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ospiti, indiscrezioni piccanti e anticipazioni che scottano saranno alla base di questa puntata. Tra le anteprime degne di nota, Carmelita lo scorso venerdì durante Pomeriggio 5, ha già dato un piccolo spoiler dichiarando che ci sarà un video hot su Gennaro Lillio, attuale concorrente della Casa del Grande Fratello 16. Proprio il personal trainer infatti, nasconderebbe anche dei segreti. Parola di Lory Del Santo che, intervistata tra le pagine di Spy, ha fatto proprio questa dichiarazione parlando del suo ex fidanzato. “È un ragazzo molto educato. Di base, se si lascia andare, è molto carino, poi è chiaro che ogni persona cela dei lati particolari del proprio carattere che non voglio svelare ora perché è troppo presto”, queste le parole del regista di Tre Lady.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Durante la nuova puntata di Domenica Live in onda oggi su Canale 5 con Barbara d’Urso, ci sarà anche un lungo talk dedicato al Grande Fratello 16, in onda domani con il suo secondo appuntamento. Le sorelle De Andrè riusciranno ad entrare in Casa superando la diffida ricevuta da papà Cristiano? Carmelita avrà modo anche di collegarsi con Marco Predolin, ex gieffino pronto alle nozze in diretta con la sua Laura Fini, dopo l’annuncio ufficiale dello scorso gennaio. Sempre rimanendo in tema di matrimoni celebri, ospiti in studio anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, intente con i preparativi per le loro nozze di maggio organizzate dal famosissimo wedding planner Enzo Miccio. Tra le ultime indiscrezioni legate all’evento, anche la partecipazione di Gabriel Garko, ex fidanzato storico di Eva che sarà al suo fianco come testimone. Tutto questo e molto altro, vi aspetta oggi, a partire dalle 17.10 con il nuovo appuntamento in diretta di Domenica Live su Canale 5.

