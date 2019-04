Eliminato Amici serale 2019, terza puntata/ È Jefeo! Salva Valentina

CHI E’ STATO ELIMINATO DAL SERALE DI AMICI 2019?

Una puntata molto polemica quella di Amici 2019 di questa terza serata, che si conclude con l’eliminazione, altrettanto discussa, di Jefeo. Nonostante la proposta di Loredana Berté non sia stata accettata, destino (e sfide) hanno voluto che a perdere la prima manche fossero i Blu e che la Berté avesse comunque la ghiotta possibilità di riuscire nel suo intento: quello di spedire in eliminazione Jefeo. Quello che nessuno si sarebbe aspettato è che Jefeo non sarebbe stato l’unico Blu a finire in ballottaggio questa sera. Ed è così che i Blu si sono ritrovati a perdere entrambe le manche. Jefeo contro Valentina, canto contro ballo, è la sfida finale che vede poi perdere e quindi uscire proprio Jefeo. Per molti un addio annunciato, per qualcuno “spinto” un po’ troppo dalla Berté. E, infatti, sul web non mancano polemiche. “La Berté ce l’ha messa tutta per eliminarlo e ce l’ha fatta, non è giusto accanirsi così!” scrive un telespettatore, anticipando quella che è una polemica destinata a far discutere per tutta la settimana.

PAGELLE DEL TERZO SERALE DI AMICI

Mameli voto 4 – Continua ad ostentare sicurezza ma non capisce il limite del suo comportamento. L’attacco in “rima” fatto in apertura di Amici 2019 contro Loredana Bertè è carico di retorica che non aggiunge nulla al programma. Le sue esibizioni continuano ad essere mediocri. Siamo veramente sicuri meritasse il serale di Amici?

Giordana voto 9 – È il vero ago della bilancia di questa puntata, le sue esibizioni sono determinanti per la vittoria delle due manche. Il suo talento è cristallino e dimostra di meritare di essere al serale di Amici con ogni esibizione. Fa bene Alberto a temerla è un’ottima rivale

Alberto voto 8 – Come sempre prestazioni sopra la media, la qualità canora non si discute e le canzoni che gli sono assegnate sono sempre nelle sue corde adattandosi alla sua voce lirica “prestata” al pop. Un po’ ruffiana la scelta di cantare ‘O sole mio’ ma sicuramente di grande impatto.

Jefeo sv – Va riconosciuto il suo coraggio nel provare a cantare “Sei Bellissima” come richiesto da Loredana Bertè. I limiti vocali sono netti ma va riconosciuto che la canzone era fuori dalla sua ‘zona di confort’. Sicuramente era l’elemento più debole della squadra dei blu e l’eliminazione sarebbe comunque stata alle porte.

Tish voto 5 – La sconfitta nel tanto atteso confronto con Giordana è un brutto colpo e ridimensiona il suo orgoglio. Nonostante il “suo sponsor” Rudy Zerbi non lo ammetta le performance restano sottotono, cerca sempre di strafare e spesso questo la porta ad esibizioni poco convincenti.



