Francesca Fialdini/ Ha fatto pace con Timperi dopo l’ultima lite? (S’è fatta notte)

Francesca Fialdini sarà ospite di S’è Fatta Notte, al termine di una settimana che l’ha vista protagonista per l’ennesimo diverbio col collega Tiberio Timperi. La conduttrice è ormai un volto molto noto della tv pubblica e l’appuntamento di questa sera sarà l’occasione giusta per raccontarsi e mettersi a nudo. Francesca Fialdini si è sempre rivelata una donna timida e abbastanza riservata, davanti alle telecamere sempre sorridente e cauta, stasera risponderà alle domande di Maurizio Costanzo, rivelando alcuni dettagli inediti sulla sua carriera e il suo percorso. Insieme a lei, durante la puntata, ci saranno Gigi e Ross, amici nella vita ma uniti anche e soprattutto lavorativamente. Entrambi napoletani, hanno fatto gavetta in teatro, conquistando popolarità e affetto del pubblico grazie a Made In Sud, che hanno condotto per quasi dieci anni.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, il teatrino continua

Chissà se la Fialdini, ospite da Costanzo, parlerà del piccolo diverbio avuto con Tiberio Timperi durante La Vita in Diretta. I due dopo essersi già scontrati ad ad inizio stagione, hanno nuovamente litigato davanti al pubblico di casa Rai. Durante la puntata del 12 aprile, infatti, si parlava di rom e di criminalità, in riferimento ad un fatto di cronaca che ha scatenato le scintille tra Francesca e Tiberio. I due si sono trovati ad esprimere posizioni completamente opposte al riguardo. Quindi è nata una discussione che ad un certo punto ha coinvolto anche le persone in studio. Il nodo del diverbio sulla somma che la persona derubata aveva con sè. Dopo aver visto i filmati Francesca Fialdini ha detto che dal suo punto vista era strano il fatto che una persona potesse girare con una cifra così alta tra le mani (circa 1000 euro). Dichiarazioni che non sono affatto piaciute al padrone di casa, che è apparso innervosito e contrariato.

Francesca Fialdini vs Tiberio Timperi: il diverbio

La discussione tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si è protratta per diversi minuti. Dopo le parole della giornalista toscana, il conduttore ha subito detto la sua, senza peli sulla lingua: “Non vorrei entrare in conflitto con te, ma io posso essere padrone di avere dei soldi e girare in sicurezza?”, domanda mettendosi nei panni della persona derubata dalle rom. Francesca gli parla sopra e per zittirlo replica: “Beh, magari non vai in metropolitana… Voglio dire…”. Timperi non è d’accordo ed esprime ancora una volta il suo dissenso discostandosi dalle parole della collega: “In un paese civile, funziona così!”, afferma. La Fialdini, con ironia e sarcasmo, ribadisce di nuovo il suo pensiero scatenando l’ira di Timperi. “Insisti?”, le parole del conduttore. “Insisto nel dire che la prudenza è d’obbligo in ogni caso” conclude Francesca. Insomma, tra la Fialdini e Timperi è sempre polemica ma la sensazione è che i due si siano già chiariti. Chissà, magari sarà la stessa giornalista a confermarlo in occasione dell’intervista a S’è Fatta Notte.



