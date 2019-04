GENNARO LILLIO/ Lory Del Santo è la sua ex: video “sexy-choc” a Domenica Live…

“Video hot choc su Gennaro Lillio da parte di Lory Del Santo” Barbara d’Urso non la smette di calare assi, e anche oggi a Domenica Live ha deciso di tenere in sospeso i suoi amati telespettatori con un misterioso video tutto da scoprire su uno dei personaggi del momento, Gennaro Lillio del Grande Fratello. Gennaro Lillio e Lory Del Santo sono stati insieme per due mesi. Nessun tradimento da parte di lei, a differenza di quanto si era vociferato. La loro relazione, ha spiegato la Del Santo, è finita a causa di un problema di comunicazione. Lei infatti amava parlare al telefono, ma l’allora 21enne era “troppo impegnato”. Lillio è uno dei concorrenti della sedicesima edizione del Grande fratello. Il bel partenopeo è stato notato proprio grazie alla sua ex fiamma, che l’ha invitato a Domenica Live in occasione di una sua ospitata. A Spy ha dichiarato: “Quando l’ho conosciuto era un po’ timido e aveva paura delle telecamere. Sono stata proprio io a portarlo a Canale 5 per la prima volta. L’avevo messo tra il pubblico, ma Barbara d’Urso l’ha notato ed è rimasta molto colpita fin dall’inizio”.

Lory Del Santo: “Gennaro Lillio è unico”

Di Gennaro Lillio, Lory Del Santo conserva un bel ricordo. Ha avuto modo di guardarlo, adesso che è all’interno della Casa, e di lui dice che: “Mi è sembrato in forma ed estroverso. (…) Ho visto che cerca di sfoderare il sorriso, ce la sta mettendo tutta per far uscire il suo lato solare. È un ragazzo molto educato. Di base, se si lascia andare, è molto carino, poi è chiaro che ogni persona cela dei lati particolari del proprio carattere che non voglio svelare ora perché è troppo presto”. Viene da pensare che Gennaro avrà un futuro in tv: “Quello che posso dire è che ha un volto diverso dagli altri“, prosegue Lory, “non ha il solito viso che puoi accomunare a un’altra persona: lui è lui. Lo trovo unico nella sua fisicità e nello sguardo. Era stato lui a cercarmi e mi aveva incuriosito subito”.

Sarah Altobello come Gennaro Lillio: “L’ho scoperta io”

Non solo Gennaro Lillio: Lory Del Santo ne ha scoperti molti e molti sono passati nel salotto di Domenica Live. Dei concorrenti del Grande fratello conosce anche Michael Terlizzi: “Mi aveva chiamata appena era apparso in tv perché io lo avevo elogiato. Immediatamente lo avevo ‘sponsorizzato’ facendo notare la sua fotogenia. È una persona molto gentile”. Infine Lory parla della sua carriera da talent scout: “Pasquale Laricchia abitava da me. L’avevo ospitato perché aveva un sogno. Io avevo fatto il possibile per dargli una mano. Poi sapete alla fine la gente è anche un po’ ingrata… Mi capita spesso di scoprire dei personaggi come, per esempio, Sarah Altobello che era stata una delle protagoniste di The Lady. Ero stata io ad individuarla come fenomeno, così come anche Patricia Contreras de L’isola dei famosi. Posso dire di avere un certo fiuto, e mi accorgo se un personaggio può divertire o interessare. Non mi faccio intrigare casualmente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA