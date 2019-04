GIORGIO TIRABASSI/ “Non arrendersi, cercare di essere ottimisti” (Domenica in)

Giorgio Tirabassi avrà un grande compito da portare a termine per il suo nuovo ritorno sul piccolo schermo. Lo vedremo infatti fra i protagonisti principali de L’Aquila – Grandi speranze, la fiction che nei prossimi giorni debutterà su Rai 1. Il suo personaggio sarà Gianni, un marito e padre che per primo sceglierà di prendere le redini della popolazione subito dopo il devastante terremoto del 2009. Una storia reale che racconta l’impegno di eroi comuni, semplici cittadini che sceglieranno di alzare la testa e non farsi fermare dalla tragedia. Giorgio Tirabassi parlerà del suo personaggio a Domenica In, dove lo vedremo fra gli ospiti di oggi. “Non arrendersi, cercare di essere ottimisti”, sottolinea in una video intervista a Sorrisi. La ricostruzione infatti sarà centrale per Gianni, così come il rapporto con la moglie interpretata da Valentina Lodovini. Un personaggio attuale quindi, soprattutto perché gli effetti terribili del terremoto su L’Aquila si fanno sentire ancora oggi.

GIORGIO TIRABASSI, NON SOLO CINEMA E FICTION

In modo simpatico Tirabassi ha cercato anche di rivelare un piccolo spoiler sulla fiction, ma è stato fermato appena in tempo dalla collega. Dovremo attendere quindi il debutto della fiction per riuscire a comprendere con chiarezza le sue parole. Teatro, televisione e cinema. Ma anche musica nella vita di Giorgio Tirabassi, sempre più in vista come artista di spessore per lo spettacolo italiano. I suoi profili social infatti ci aiutano a comprendere meglio la sua quotidianità di persona e anche i diversi lavori affrontati negli ultimi tempi, come La Commedia di Gaetanaccio che ha permesso all’artista di solcare il palcoscenico del Teatro Eliseo della Capitale nello scorso febbraio. Lo spettacolo si è concluso inoltre ai primi di marzo, per un mese di incontri con il pubblico che hanno entusiasmato gli italiani.

POCHE PRESENZE SUI SOCIAL PER GIORGIO TIRABASSI

Purtroppo Tirabassi non sembra molto attento alla vita social, tanto che i suoi interventi nel social network terminano proprio in occasione della fine dello spettacolo teatrale. Abbiamo però modo di vederlo chitarra alla mano per interpretare la Si tu vois ma mere di Sidney Bechet. Anche in questo caso i complimenti dei fan non si fanno attendere, soprattutto perché ancora una volta l’attore ha dimostrato di essere completo, di riuscire a spaziare oltre la recitazione. “Ed è subito una mezzanotte parigina degli anni ’20”, scrive un’ammiratore particolarmente entusiasta. Ora non resta che rivederlo all’opera nella fiction di Rai 1, ma soprattutto di sentirlo parlare a Domenica in, nello studio di Mara Venier.



