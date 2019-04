Giulio Golia torna a Le Iene/ Video, dopo la morte della madre “Grazie per l’affetto”

Giulio Golia è tornato alla conduzione de “Le Iene” insieme a Filippo Roma e Nadia Toffa. L’accoglienza per lui è stata calorosa e la risposta lo è stata altrettanto: l’inviato ha infatti scherzato col pubblico in studio nonostante il momento difficile che sta attraversando. Recentemente infatti è morta sua madre, motivo per il quale domenica scorsa non era in diretta con i colleghi. A tal proposito, nella diretta Facebook che ha anticipato la puntata, Giulio Golia ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni, anche i fan che gli hanno dedicato un pensiero. «Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino. Grande affetto ricevuto, grazie di cuore, ma andiamo avanti». Giulio Golia è apparso visibilmente emozionato quando ha dovuto ringraziare quanti in questi giorni gli hanno mandato un messaggio sui social per un messaggio di cordoglio e al tempo stesso affetto.

GIULIO GOLIA TORNA A LE IENE DOPO LA MORTE DELLA MADRE

«Quanto calore, ci voleva…», ha dichiarato Nadia Toffa a inizio puntata. Il pubblico in studio ha infatti aperto la puntata con tanti applausi per i conduttori, in particolare per Nadia Toffa e Giulio Golia, che stanno affrontando momenti diversi ma comunque delicati. La Iena combatte contro il tumore, il collega è stato colpito da un grave lutto che lo ha portato ad assentarsi domenica scorsa. Oggi però è tornato dietro il bancone del programma di Italia 1. Giulio Golia comunque in questi giorni aveva già rotto il silenzio con uno struggente messaggio pubblicato su Facebook. «Godetevi sempre i vostri genitori, stateci insieme, coccolateli e fatevi coccolare finché potete, anche se a volte vi fanno arrabbiare, perché poi vi mancheranno più di quanto possiate pensare», ha scritto sui social dedicando il post alla mamma, di cui ha pubblicato una foto nella quale sono ritratti insieme sorridenti.





