Grande Fratello 16/ Jessica Mazzoli contro Morgan e Asia Argento: le confessioni choc

Nell’attesa di vedere la seconda puntata serale del Grande Fratello 16, scopriamo cosa è accaduto nelle ultime ore. Ieri sera per esempio, Jessica Mazzoli era un vero fiume in piena parlando del suo ex storico: Marco Castoldi in arte Morgan. La ex protagonista di X Factor, ha anche citato Asia Argento ed anche la nuova compagna di Morgan, definendola una “sciroccata”. “Ma come può dire che l’ho incastrato? Ma ci rendiamo conto? Mi ha fatta soffrire. Barbara era sconvolta. La d’Urso era senza parole proprio. Lui ha detto in diretta ‘Jessica mi ha incastrato’. Io me ne sono andata che la bambina aveva tre mesi. Lui mi ha portato ad andare via. Siamo stati in casa insieme più di un anno”. Secondo Jessica, il cantante di Monza avrebbe espresso il desiderio di avere un altro figlio, proprio quando lei era appena uscita da X Factor e l’avevano appena chiamata per lavorare con Teresa Mannino. “Per me era presto diventare mamma”, ha raccontato ancora, per poi aggiungere: “Lui ci provava, così tanto, stavamo insieme, ci amavamo e così è successo. Poi è finita dopo che è nata la bambina”.

Grande Fratello 16, Jessica Mazzoli ancora contro Morgan

Marco Castoldi, secondo le dichiarazioni della sua ex Jessica Mazzoli, mentre stava con lei la tradiva anche con un’altra: “Sono venuta a sapere che lui stava con questa ragazza che io mi ritrovavo sempre nelle hall degli alberghi quando stavo con lui. Una grupie pazza, di quelle che seguono i cantanti. Con questa ci sta ancora, con una sciroccata”. Morgan, secondo quanto dice la cantante nella Casa del Grande Fratello 16, la tranquillizzava, parlandole di lei come di una presenza confortante nella sua vita: “Ma non ci credo, loro stavano insieme già da prima. Lei è andata a trovarlo insieme ad un’altra ragazza, quando io stavo ancora con lui. Una volta trovai della biancheria intima non mia”. Quando Lara aveva sette mesi, lei si è presentata in tribunale per l’affido esclusivo. “Lui tanto non la vedeva mai. Poi sono venuta a scoprire che faceva un disco con Asia Argento, che poi per promuoverlo si baciavano in tv. – ha continuato Jessica – Io mi sentivo con Asia in privato e lei faceva la solidale con me, visto che c’era passata da quella situazione. Io mi aspettavo che mi potesse dare dei consigli. Lei invece ha contribuito a questa cosa per i suoi scopi e interesse personali. Però vabbè, sti cavoli di Asia. Qui lo str**zo era lui”, ha concluso.

