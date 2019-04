I CUGINI DI CAMPAGNA/ 49 anni di carriera e la voglia di andare avanti (Domenica in)

I CUGINI DI CAMPAGNA, 49 ANNI DI CARRIERA

49 anni di carriera alle spalle e un nome difficile da dimenticare: I Cugini di campagna riscuotono ancora oggi un forte successo in tutto il mondo. Anche se nel corso degli anni hanno cambiato spesso frontman e sono finiti al centro di polemiche senza fine. Fra i grandi eventi la frattura con Nick Luciani, che in questi giorni è ritornato sul palcoscenico per il concerto Anime di Gianfranco Caliendo. Due artisti che hanno abbandonato le rispettive band: per Caliendo si parla de Il giardino dei semplici, per Luciani i famosi Cugini, al centro di uno scherzo che di recente gli è stato fatto anche da Le Iene. I Cugini di Campagna saranno inoltre ospiti di Domenica In per la puntata di oggi, per interpretare un medley delle loro grandi hit. Fra queste ricordiamo l’intramontabile Anima mia del ’74 e Dentro l’anima del ’95, ma anche brani più recenti come Uomo mio del 2010 e Sarà, di due anni prima.

Inarrestabili I Cugini di Campagna, sempre pronti a unirsi a colleghi e vip italiani per i grandi eventi. La storica band parteciperà infatti al Festival della Canzone Romana che si terrà il prossimo 29 aprile con la sua ventisettesima edizione, alternandosi sul palco con artisti come Edoardo Vianello, Gianni Nazzaro e Stefano Borgio, oltre a molti altri. Appena ieri invece la formazione musicale ha partecipato al weekend musicale promosso da San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, intervenendo come ospiti d’onore. Non solo live per occasioni pubbliche, ma anche per i grandi eventi privati. Nei giorni scorsi infatti I Cugini di Campagna hanno cantato in occasione del cinquantesimo anniversario di matrimonio di una coppia catanese, esibendosi in alcuni pezzi del loro repertorio storico. Per non dimenticare tutti gli appuntamenti in tv più recenti, come l’ospitata di fine marzo da Eleonora Daniele per una puntata di Storie Italiane. “L’ultimo complesso rimasto in Italia”, commenta un fan unendosi a chi continua a vedere nella band “una favola meravigliosa”, senza fine.

