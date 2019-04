IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI SI SPOSANO/ Gabriel Garko testimone e Domenica Live…

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sono prossime alle nozze. Le due si sposeranno il 19 maggio prossimo in un resort alle porte di Roma. Tra i dieci testimoni convocati, anche Gabriel Garko, ex fidanzato della Grimaldi che ha dato il suo benestare. “Adora Imma, ormai parla solo di lei e sta solo con lei. Quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo…”, ha dichiarato Eva a Chi. Intanto fervono i preparativi: “Non abbiamo ancora le fedi e questo è un dramma. Imma, la settimana prossima… l’anello!”, grida alla fidanzata nell’altra stanza. “Io ho l’abito da sposa, sono la moglie. Avrò un vestito bellissimo, non dico com’è per scaramanzia, ma mica vado con i jeans, arriverei anche con la carrozza!”. La Grimaldi sogna le nozze da principessa e – vien da sé – vuole che tutto sia perfetto. È il secondo, grande “sì” della sua vita. Il primo lo ha detto nel 2006 a Fabrizio Ambroso, da cui si è separata nel 2010. “Questo è tutto diverso, ho un’altra età e un’altra maturità”, spiega. “Io non me la immaginavo proprio questa vertigine: è incredibile come la vita sia bella. Imma è la persona della mia vita”.

Gabriel Garko come Imma Battaglia ed Eva Grimaldi

Anche Gabriel Garko, il supertestimone di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, sta per convolare a nozze. L’indizio è la fedina che porta al dito, dettaglio subito notato dalle sue fan. Dopo l’addio ad Adua Del Vesco, insomma, Garko sembra aver ritrovato il suo equilibrio. “Sei innamorato?”, gli ha chiesto Mara Venier a Domenica in. In quell’occasione, Garko ha fatto sfoggio del suo anello. La fedina è d’argento, ma Mara ha comunque insistito: “Ti sei sposato?”. “Potrei esserlo… Potrei”, ha sorriso Gabriel. Una mezza conferma arriva dal settimanale Oggi: “A Roma si mormora che Gabriel Garko sia innamorato e che abbia da alcuni mesi addirittura avviato una convivenza. Si dice anche che il bellissimo attore abbia intenzione di ufficializzare a breve il suo legame e di riconoscerlo anche legalmente. Chi è la dolce metà di Garko?”. Mistero. Per ora, almeno.

