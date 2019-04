JESSICA MAZZOLI CONTRO MORGAN/ “Stava con me e baciava Asia Argento…”

Jessica Mazzoli si scaglia contro l’ex fidanzato Morgan: una storia d’amore (prima) e di odio (poi), oggi raccontata a Domenica Live. L’ex concorrente di X Factor e il frontman dei Bluvertigo hanno avuto una figlia, Lara, di cui lei ha chiesto l’affidamento esclusivo. “Con quale coraggio va a dire che io l’ho incastrato, rendiamoci conto”, protesta Jessica al Grande fratello 16. Durante la notte, Ambra e Kikò ascoltano la sua confessione. “Lui mi ha ferita e fatta soffrire. Quando ho raccontato tutto ciò a Barbara d’Urso, lei era sconvolta. Durante il suo programma lui ha detto che io l’avrei incastrato”. Ma, a detta della Mazzoli, non è andata proprio così: “Quando io sono andata via la bambina era piccola, aveva solo tre mesi. Se sono andata via è solo colpa sua, abbiamo convissuto per almeno un anno. Mi chiedeva di avere un figlio, nonostante la mia giovane età. Ma non mollava, continuava a dirmi di questo suo desiderio, tanto che poi sono rimasta incinta. La cosa bella è che mentre stava con me, stava insieme ad un’altra, una di quelle pazze sciroccate che lo seguivano nella hall dell’albergo. Da quel che so stanno ancora insieme. Anche se mi diceva che era la sua spalla, io non ci ho mai creduto”.

Jessica Mazzoli: i consigli di Asia Argento sul rapporto con Morgan

Jessica Mazzoli non ci sta a passare per quella che non è. Perciò non ha paura di dire la sua, anche tirando in ballo altre persone. “A un certo punto ho scoperto del disco insieme a Asia Argento e lo promuovevano baciandosi in tv. Io con lei ho parlato spesso in privato e lei faceva la solidale e speravo mi desse dei consigli, così però non è stato, piuttosto ha contribuito a tutto ciò. Ma il punto non è lei, qui è lui che ha fatto lo str*nzo!”. Morgan l’avrebbe raggiunta solo una volta in Sardegna, lì dove abita, e – ripartendo – non avrebbe nemmeno salutato la figlia. “Non so perché, ma sembra non abbia sentimenti. Forse rosica perché sono l’unica a non essere tornata indietro, a differenza delle ex. Tra l’altro con lui non potevo avere amici e non potevo invitare nessuno a casa. In quella situazione c’ero finita da sola, però”.

