Laerte Pappalardo/ Ex marito di Selvaggia Lucarelli: il figlio Leon e le polemiche

Chi è Laerte Pappalardo, figlio di Adriano

Laerte Pappalardo, oltre ad essere figlio del famoso Adriano, è stato sposato con Selvaggia Lucarelli, la giornalista ospite quest’oggi del nuovo appuntamento con la Domenica In di Mara Venier. Dopo la fine del loro matrimonio, i due non hanno mai avuto buoni rapporti e nemmeno il figlio Leon, evidentemente, è riuscito a mettere pace tra di loro. Anni addietro, secondo ciò che si legge su GossipBlog, pare anche che Laerte durante la separazione, abbia deciso di mettere in piedi dei “teatrini”, così come commentato dalla Lucarelli attraverso Facebook. Durante quella occasione scriveva: “Il siparietto ha provato a farlo il mio ex, il quale è stato fermato con tutti i mezzi di cui disponevo e con grande fatica. Per fortuna, ora pare aver capito e da anni il siparietto è bello che finito, anche perché non c’è nulla da raccontare”. Facendo un altro passo indietro, nel 2013, la Lucarelli ha anche deciso di denunciare il suo ex marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio e ingiurie.

Laerte Pappalardo e Selvaggia Lucarelli: la “guerra” dopo il divorzio

Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo si sono conosciuti ai tempi dell’Isola dei Famosi nel 2007 (il padre di lui era uno dei concorrenti, lei opinionista in studio). Dopo appena tre anni dal matrimonio, hanno deciso di lasciarsi, mettendo in piedi una battaglia legale niente male. Già dal 2013, quando la giudice di Ballando aveva deciso di denunciarlo, si affermava che Pappalardo non avesse rispettato i termini della separazione, non versando il mantenimento al piccolo Leon. Le accuse però, in quel caso furono prontamente contestate, da Emanuele Mancuso, avvocato della famiglia Pappalardo: “Il mio assistito non soltanto ha sempre versato dei soldi sul conto dell’ex compagna anche in assenza di un provvedimento legale, ma quando la disposizione è arrivata, ha anche versato la differenza sugli arretrati”, si leggeva tramite una nota. Quella tra Selvaggia e Laerte quindi, non è stata sicuramente una storia d’amore a lieto fine.

I rapporti burrascosi anche con il padre Adriano Pappalardo

Selvaggia Lucarelli, intervistata nel 2017 tra le pagine di Diva e Donna, ha affermato di avere rapporti burrascosi anche con l’ex suocero Adriano: “Non mi saluta da anni. Non mi perdona di aver voluto la separazione con il figlio”. E su Laerte aveva aggiunto: “Credo venda scarpe su eBay. Di sicuro non ho mai pensato che dovesse mantenermi”. Memorabile, una ospitata di Laerte Pappalardo da Federica Panicucci durante Mattino 5. In quella occasione, Selvaggia Lucarelli ha chiesto espressamente che non si parlasse del figlio Leon che all’epoca aveva sette anni. Su Facebook quindi, la giornalista è stata abbastanza precisa, scrivendo: “Leon non ha chiesto che si parli di lui in tv e non deve sapere dalla tv o dai compagni di classe che glielo racconteranno, che sua mamma e suo papà hanno dei problemi. I panni sporchi lavateli pure in pubblico, ma i pannolini lasciateli lavare in casa. Io sto dalla parte di Leon e contro questa brutta televisione che vuole ascolti felici e bambini infelici”. Dopo l’esperienza del padre all’Isola, anche Laerte ha partecipato come concorrente dopo alcuni anni, mettendo in piedi una forte amicizia con Nina Moric.



