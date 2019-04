Si conclude oggi L’Amore Strappato, la serie tv con Sabrina Ferilli ispirata alla storia vera di Angela Lucanto. Una fiction di successo, motivo per il quale in molti si interrogano sul futuro e su un’eventuale seconda stagione. Verrà rinnovata o si chiude qui oggi? Partiamo da un presupposto: L’Amore Strappato è strettamente legato alle vicende del libro, quindi molto probabilmente si chiuderà con l’ultima puntata in onda oggi, domenica 14 aprile 2019. Ma visto il grande riscontro del pubblico, Mediaset potrebbe decidere di continuare la serie se l’ultima puntata non dovesse chiudersi con un lieto fine. Il pubblico potrebbe apprezzare, ad esempio, una seconda stagione su quanto accaduto dopo la terribile vicenda che è stata portata sugli schermi. Ci sembra però più credibile l’ipotesi dell’apertura di un filone narrativo di questo tipo, quindi la trattazione di un’altra storia vera, forte proprio come quella di Angela Lucanto.

L’AMORE STRAPPATO 2 CI SARÀ? RICKY TOGNAZZI E LE STORIE VERE DA RACCONTARE

In questa prima stagione di L’Amore Strappato ha avuto un grande successo di pubblico, che ha seguito con grande trasporto la vicenda terribile raccontata su Canale 5. La trama si ispira al libro che Angela Lucanto ha scritto con Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri dal titolo “Rapita dalla giustizia”, dove racconta l’incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena 7 anni viene strappata alla sua famiglia per le accuse ingiuste di molestie da parte del padre. «Una storia talmente assurda che questa volta la fiction ha dovuto quasi “contenerla”», ha dichiarato a tal proposito il regista Ricky Tognazzi. Quest’ultimo si è avvalso della sceneggiatura di Simona Izzo, che si è concentrata sul ruolo della madre che lotta contro le ingiustizie che si abbattono sulla famiglia. Non è da escludere allora che per il futuro decidano di raccontare un’altra storia di questo tipo, di un’ingiustizia subita. «Parafrasando il filosofo Wittgenstein, si può dire che tutto ciò che non può essere spiegato deve essere raccontato: abbiamo scelto di mettere in scena questa storia perché è, per certi versi, davvero inspiegabile», ha spiegato Tognazzi.

