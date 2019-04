L’AMORE STRAPPATO/ Anticipazioni 14 aprile 2019: l’ultima lotta di Rocco e Rosa

L’AMORE STRAPPATO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 14 aprile 2019, Canale 5 trasmetterà l’ultima puntata de L’amore strappato in prima visione assoluta. La fiction ci regalerà il finale e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rosa continua a subire le conseguenze della condanna del marito: alcuni dipendenti iniziano a lasciare l’azienda. Di contro preferisce non dire nulla a Rocco su quanto sta accadendo all’esterno, preferendo mantenerlo tranquillo il più possibile. Rosa partecipa poi all’udienza con cui Smiraglia non fa che un pallido tentativo per impedire l’adozione di Arianna: così la donna si ritrova ancora una volta da sola a lottare contro tutti. L’assistente dell’avvocato però decide di prendere le distanze e si licenzia, scegliendo poi di offrire il sostegno legale ai Macaluso. Rocco più tardi scopre tutto e chiede alla moglie di accusarlo, unico modo per riavere la figlia. Visto che Rosa non cede, quella stessa notte il marito cerca di uccidersi in cella. Solo un intervento tempestivo e l’intuito della moglie potranno impedire la tragedia. La situazione comunque è sempre più difficile, anche se il nuovo avvocato otterrà un bel traguardo per la coppia: suggerisce infatti di smontare la credibilità delle due super testimoni, ovvero Stefania e la figlia. La donna viene inquadrata nella sua follia del momento, dovuta alla separazione con il marito. Tiziana ammette poi di fronte ai giudici di aver mentito su Rocco e gli chiede di perdonarla. Grazie a questo evento, l’uomo può finalmente uscire di prigione. Nel frattempo, i Vittorio iniziano a fare visita ad Arianna nel nuovo istituto e manifestano la volontà di adottarla. Approfittando di una gita al mare, la ragazzina fa un pallido tentativo di contattare i genitori, ma non ci riesce.

Nei mesi successivi alla liberazione di Rocco, i Macaluso continuano a chiedere alle istituzioni di ascoltarli e di far ritornare Arianna indietro. Il Tribunale dei Minori tuttavia non ha tenuto in considerazione l’ultima sentenza e l’innocenza del padre, così la ragazzina diventa alla fine a tutti gli effetti parte della famiglia Vittorio. Solo Alessandra, la madre adottiva, inizia ad avere dei dubbi sulle loro azioni. Legge infatti un articolo scritto da Rocco in cui racconta la sua storia e vorrebbe dirgli tutto, ma il marito ed il parroco la fermano. In Rosa si accende poi una piccola speranza: una guardia giurata crede che una compaesana di sua conoscenza sappia dove si trova Arianna. Sceglie così di informare i Macaluso ed anche se Rocco preferisce non credergli, Rosa decide di incontrarli di nascosto. La donna le rivela che la ragazzina si trova nei paraggi, ma le fa capire che quell’informazione costa dieci milioni. Rosa chiede quindi aiuto a Luigi, prepara dei biglietti d’aereo ed una valigia per sé e la figlia con l’obbiettivo di fuggire. Purtroppo però, raggiunta la chiesa in cui si dovrebbe trovare Arianna, scopre che la donna le ha mentito. Nel frattempo, Arianna ascolta l’omelia del parroco ed intuisce, grazie alla parabola del re Salomone, che Alessandra è la sua vera mamma.

L’AMORE STRAPPATO, ANTICIPAZIONI DEL 14 APRILE 2019

EPISODIO 3 – Sono attimi terribili per Rosa e Rocco, che continueranno a non accettare la decisione dei giudici di allontanarli dalla figlia. Anche se giudicato innocente, Rocco non ha ancora ripulito la propria reputazione e sembra che nessuno voglia ascoltarli. Anche i gesti più estremi della coppia sembrano non cambiare la situazione. Diversi anni dopo la tragedia, Rosa non si è ancora arresa e grazie ad un piccolo indizio realizza di poter capire come individuare la figlia. Il marito decide di sostenerla, ma ancora una volta i due dovranno fare i conti con un amaro destino. Arianna infatti non può essere avvicinata dai genitori, anche se riusciranno a trovarla. Sarà in questo momento delicato che Ivan sceglierà di farsi avanti per avvicinare la sorella perduta. Ad Arianna la patata bollente: come cancellare i tanti anni in cui ha pensato di essere stata abbandonata?



