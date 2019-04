MARA VENIER/ A Carmelita: “Il caffè è esclusiva da un’altra parte” (Domenica in)

Mara Venier riapre le porte di Domenica in, il salotto della televisione di cui è padrona di casa dal 1993. Quelle chiavi le ha prestate a diversi colleghi, nel corso degli anni, ma la proprietaria è rimasta lei. Adesso che è tornata, ha riportato in auge quel genere di interviste posate e divertenti, interessate ma non invadenti; perché il vintage non è mai stato così di moda. Oggi, in diretta dagli studi Rai Fabrizio Frizzi, condurrà la 31esima puntata della 43esima stagione. Tra gli ospiti, Raz Degan, Selvaggia Lucarelli, Francesco Pannofino, Marco Risi, Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiaro e I Cugini di Campagna. Presenti anche alcuni dei ragazzi protagonisti della fiction L’Aquila – Grandi speranze, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 16 aprile.

Il superattico di Mara Venier

Di recente, Mara Venier ha condiviso su Instagram il panorama meraviglioso visibile dal suo terrazzo. La conduttrice abita infatti al centro di Roma, nell’attico che ha acquistato a ottobre per “festeggiare” il ritorno a Domenica in. La casa misura ben 200 mq, è dotata di box e cantina e – facile a intuirsi – il suo punto di forza è proprio la vista panoramica. Nelle immagini si scorge il Vittoriano e il Cupolone: “Non riesco ad abituarmi a questa bellezza”, confessa Mara. I fan sono ammirati. Alcuni la invidiano, altri la ammirano, e c’è pure qualcuno che si autoinvita a casa sua. Lo spirito patriottico è forte in tutta Italia: peccato che per “patria”, a volte, s’intenda un territorio più circoscritto. Così c’è pure chi scredita Roma in favore di Napoli.

Mara Venier vs Barbara d’Urso

Oltre a essere la 31esima puntata di Domenica in, è anche la 31esima volta che – in questo giorno – Mara Venier sfida Barbara d’Urso. Il ring, neanche a dirlo, è quello del piccolo schermo; i guantoni, i dati di ascolto. Chi avrà la meglio? In attesa del verdetto (che spetta all’arbitro-Auditel), i toni di sfida sembrano abbassarsi. Barbarella non fatica a mandare in onda le interviste della rivale, quando in studio si parla di Pamela Prati. Il caso ha voluto che l’ultima a intervistare la soubrette fosse stata proprio la Venier. Così la d’Urso annuncia alcuni spezzoni, e stupisce vedere che Mara non è stata “censurata”. Chapeau. Dall’altra parte, invece, la Signora della Domenica lancia una chiara frecciata a Carmelita: “Il caffè è esclusiva da un’altra parte”, commenta ironica durante l’intervista a Stefano De Martino. Il riferimento è al famigerato “caffeuccio” della d’Urso, che magari – chissà – un giorno prenderanno insieme.

Visualizza questo post su Instagram Dal mio terrazzo…..❤️ #roma Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: Apr 10, 2019 at 10:38 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA