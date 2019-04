MARCO CARTA/ Duetto con Gabriel Ronzoni: che canzone sceglierà? (La prima volta)

Marco Carta ha appena raggiunto un nuovo traguardo: dare il via al suo tour di quest’anno grazie alla data zero che lo ha visto al Lanciano Forum di Castelraimondo appena ieri. Ci sono dei motivi ben precisi che hanno convinto il giovane artista a ritornare nelle Marche, che ha visitato tante volte e di cui ha apprezzato tranquillità e buona cucina. Senza considerare l’acustica della nuova location, che gli fa sperare in una partenza vincente. “Spero di fare una serata al massimo”, ha sottolineato durante l’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con l’amministrazione comunale della cittadina. L’obbiettivo del Paper è infatti non solo di sorprendere tutti gli ammiratori, ma persino se stesso. Per tutti coloro che non sono riusciti a seguirlo dal vivo, Marco Carta si esibirà a La prima volta per la puntata di oggi, come sempre su Rai 1.

MARCO CARTA, DUETTO IN TV CON GABRIEL RONZONI

Marco Carta, sugli schermi di Rai 1, si esibirà in coppia con Gabriel Ronzoni, un 28enne di Pandino, nel cremonese, che potrà finalmente coronare il suo sogno di cantare con il suo idolo. Quale sarà la canzone scelta per questo incontro inedito in tv? Di sicuro uno dei brani distribuiti con il suo Ti incontrerò, l’ultimo album che gli ha permesso di mantenersi ben saldo nella classifica italiana, rientrando a pieno titolo nella Top 10. Forse proprio Vita, la cover della canzone di Lucio Dalla e Gianni Morandi? Ideale per un duetto e indimenticabile per l’unione vocale, che nel disco vede Carta al fianco di Luca Jurman, il suo vocal coach. Marco Carta non ha deluso le aspettative di tutti i fan: “La mia voce arriva fino a voi”, scrive nel suo ultimo post sui social a poche ore di distanza dall’inizio della data zero del suo nuovo tour.

MARCO CARTA, LE PROVE PRIMA DEL CONCERTO

L’ultima settimana ha visto l’artista impegnato in prove senza sosta, a cui però ha alternato anche qualche session più sorridente. Lo vediamo infatti grazie a una clip in studio mentre si lancia nell’interpretazione della sigla di Dragon Ball, il celebre anime giapponese. Grazie alle Stories, il Paper ha condiviso anche qualche momento del suo arrivo sul palcoscenico, per non parlare del pre concerto. “Si continua a lavorare senza tregua”, sottolinea mentre mostra la nuova location della marchigiana Castelraimondo in cui si è esibito ieri e persino il camerino. “Sono distrutto, ma solo molto pronto”, aggiunge alla fine. Soddisfazione e stanchezza messe insieme, per un risultato vincente che conferma Carta come uno degli idoli dei teenager italiani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA