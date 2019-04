MARCO MENGONI, VIDEO SCHERZO LE IENE/ L’incubo del professore ‘stalker’

Si preannuncia a dir poco esilarante lo scherzo de Le Iene Show a Marco Mengoni nella puntata di oggi, domenica 14 aprile 2019, in onda su Italia Uno. Il cantante, secondo quanto si può vedere dal breve video di anticipazioni fornito dal programma Mediaset, si troverà suo malgrado ad assistere ad una rissa in una scuola. Protagonisti dello scontro, però, non sono come si potrebbe immaginare dei ragazzi preda dell’irruenza dell’età, bensì due professori. Quella che in apparenza era nata come una giornata tranquilla, con tanto di storia su Instagram postata per la gioia dei suoi tantissimi fan, si trasformerà per Mengoni nell’inizio di un incubo. Sì, perché dopo la rissa tra professori, uno dei due docenti ha una sorta di “chiarimento” con l’ex vincitore del Festival di Sanremo. Un’occasione per scusarsi per lo spettacolo offerto, o almeno così sembrerebbe.

MARCO MENGONI, VIDEO SCHERZO IENE

Da quello scambio di cortesie in avanti, chissà per quale motivo il professore pensa di avere instaurato con Mengoni, che nei suoi confronti si è mostrato molto comprensivo senza fargli pesare il suo comportamento poco educativo, un rapporto fiduciario, oseremmo dire d’amicizia. C’è da sottolineare un particolare: i professori protagonisti dello scontro sognano di fare i cantanti e il consiglio che ricevono da Mengoni è uno “non mollare mai”. Il docente lo prende alla lettera questo suggerimento: nel senso che non molla, mai, proprio Mengoni. Il cantante si ritrova quel professore invadente praticamente ovunque: prima dei concerti, in aeroporto, sempre pronto a salutarlo con amicizia, confidenza, come se tra loro vi sia un rapporto consolidato nel tempo. Fino a che Mengoni, quel docente, finisce per ritrovarselo addirittura nella sua stanza d’albergo in Svizzera. Come andrà a finire?





