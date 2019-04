MARCO PREDOLIN E LAURA FIINI/ Matrimonio in diretta: “Mi esibirò io” (Domenica Live)

Marco Predolin, storico conduttore di televisione e radio, è tornato in auge a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2017. È la sua seconda primavera, in tutti i sensi. Predolin è infatti fidanzato con Laura Fiini, più giovane di lui di 26 anni. Non si sa molto di lei, se non che è una donna molto riservata. Le loro foto insieme sono rare, e ancor di più le interviste. Oggi, però, fanno uno strappo alla regola: il loro matrimonio verrà trasmesso in diretta a Domenica Live. Una vera e propria “esclusiva”, per Barbara d’Urso, tanto più che i due non si concedono facilmente alle telecamere. Marco e Laura sono molto simili: “Mi piacciono la sua concretezza e la sua praticità”, conferma il futuro sposo al settimanale Nuovo, “e poi è molto affettuosa e attenta. Tra noi c’è la chimica, che di sicuro fa la sua parte. Ci somigliamo molto nel carattere, nel bene e nel male. Stiamo bene insieme e cerchiamo di pianificare il nostro futuro. Con lei sono tranquillo”.

Marco Predolin e Laura Fiini: il matrimonio

Prima di incontrare Laura Fiini, Marco Predolin ha avuto altre due relazioni importanti, da cui sono nati tre figli. “Alan è grande (ha 44 anni, ndr) e vive in California da tempo: con lui ho un normale rapporto tra due adulti. Devo dire che con le figlie, Gilda di 14, e Bianca, di 12, sono un padre attento, presente e, a volte, severo. Ma è anche questo il ruolo di un genitore: non si può sempre dire sì”. Le nozze con Laura Fiini sono state annunciate il 29 marzo scorso a Pomeriggio Cinque. Le pubblicazioni sono già uscite, ma la data è top secret. L’unica indiscrezione sulla cerimonia gliela strappa la d’Urso: “Io canterò”, annuncia Marco, “perché lo faccio abitualmente e mi piace: mi sono costruito una chitarra apposta tutta nuova”. Attendiamo trepidanti anche l’esibizione.

La carriera di Marco Predolin

Marco Predolin è nato nel 1951 a Borgo Val di Taro (Parma). Negli anni ’70 ha esordito come conduttore radiofonico, per poi passare a Tele Montecarlo. Dopo aver presentato M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, Passiamo la notte insieme e Una rotonda sul mare, si è trasferito in Rai per I circhi del mondo e La cultura dell’occhio. A conclusione della parentesi Quanto mi ami? su La7, è passato alle televendite. Da lì in poi il lento declino, che ha favorito il diffondersi di false voci circa la sua malattia. Predolin è stato addirittura dato per morto, prima del rientro in tv in occasione de La talpa (2004). Nel 2010 ha aperto il suo ristorante a Ponte Rotondo, in Sardegna; un anno più tardi, si è candidato consigliere comunale alle amministrative di Milano. Dal gennaio 2016 è dietro al microfono di Radio Zeta.



