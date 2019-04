MARTINA NASONI E GAETANO ARENA/ Il “bello” del GF fa battere il “cuore di latta”?

Martina Nasoni e Gaetano Arena sono la seconda delle quasi-coppie del Grande fratello 16. La prima, per inciso, è quella di Gennaro Lillio e Mila Suarez, di cui si parlerà oggi a Domenica Live. Arena ha messo da parte l’attitudine da sex-symbol, preferendo legarsi subito alla bella Martina. L’impostazione è sempre la solita: voce profonda, sguardo penetrante e fascino partenopeo sono le sue carte vincenti. Il novello Casanova del Gf 16 piace proprio a tutte: se non fosse così, d’altra parte, non sarebbe tale. Ma con la Nasoni il legame è più profondo. La “Ragazza dal Cuore di Latta” è stata beccata in atteggiamenti inequivocabili con Gaetano. Ambra ci ha visto lungo: “Ho capito che c’è del tenero, c’è odore di primavera nell’aria. Si è capito che Gaetano ha un interesse speciale”. Nel loro doppio confessionale sono state sincere.

Martina Nasoni e Gaetano Arena stanno insieme

Il sentimento, tra Martina Nasoni e Gaetano Arena, è reciproco. Non è stato facile conquistarla, anche se lui ci ha sempre saputo fare. Lei ha subito intuito: “Ha scoperto quello che doveva scoprire, cioè che ho notato lei. Vediamo come va. Si è imbarazzata un pochino, vediamo, vediamo. È una brava ragazza, userò altre tattiche, userò un altro tipo di approccio. Non è il classico tipo da ‘ciao, come stai'”. Martina lo loda: “Gaetano è una delle persone più particolari e interessanti che mi è mai capitato di conoscere…”. Le attenzioni che lui le riserva, a quanto pare, non le dispiacciono affatto. Anzi: parlando con i suoi coinquilini, ha rivelato che lui non è uno scontato, uno come tanti. Si vede che Arena si è impegnato. E gli sforzi, alla fine, sono stati ripagati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA