MICHAEL TERLIZZI È GAY?/ Roger Garth e la “storia” misteriosa… (Domenica Live)

Michael Terlizzi, figlio di Franco de L’isola dei famosi e concorrente del Grande fratello 16, potrebbe essere omosessuale. Nei salotti di Canale 5 si continua a mormorare, anche se il diretto interessato ha negato tutto. Al Gf ha spiegato che non è assolutamente gay e – se anche lo fosse stato – avrebbe fatto outing in maniera diversa. Non certo, comunque, facendosi fotografare con Roger Garth. “Fino a un anno fa”, ha dichiarato Angelo Sanzio, “si frequentava con Michael, ma non so qual è stato il loro tipo di rapporto. Su Instagram pubblicavano sempre delle foto insieme. Solo lui potrebbe saperlo. Ci potrebbe dare delle bellissime illuminazioni”. Per questo Garth sarà ospite a Domenica Live e – presumibilmente – affronterà quest’argomento. Anche Cristian Imparato, dopo il suo personale coming out, ipotizza che il “collega” della Casa potrebbe non essere eterosessuale. Taylor Mega, ospite da Barbara d’Urso, gli dà man forte: “Loro hanno il gay-radar. Con questo solitamente riescono a capire se una persona è gay oppure no”.

Michael Terlizzi e Roger Garth: ecco cosa li accomuna

Il trait d’union tra Michael Terlizzi e Roger Garth si chiama Lory Del Santo. Entrambi hanno avuto a che fare con lei, ciascuno in maniera diversa. Del primo, Lory dice che “nasconde i suoi segreti“; “Michael mi aveva chiamata appena era apparso in tv”, racconta al settimanale Spy, “perché io lo avevo elogiato. Immediatamente lo avevo ‘sponsorizzato’ facendo notare la sua fotogenia. È una persona molto gentile”. Su Garth, invece, Lory ammette di averlo frequentato per un po’: “Avrebbe dovuto tenerselo per sé”, commenta Roger leggermente infastidito. “Non siamo mai andati oltre un bacio, c’è stata una bella amicizia, molto profonda. Lui mi piaceva molto, ero attratta dal suo lato oscuro”. Imbarazzo a Pomeriggio Cinque: “Non dico niente”, replica lui.

