MILA SUAREZ VS ALEX BELLI/ “Voleva sposarmi e invece mi ha tradita”

Mila Suarez, la Belen Rodriguez del Grande fratello 16, è ancora legata ad Alex Belli. Lo confessa lei stessa ai suoi coinquilini, non risparmiandosi qualche lacrima. Il ricordo della loro storia, infatti, è ancora vivo in lei. All’interno del reality è trapelato il gossip circa il presunto tradimento dell’ex, una ferita che la fa ancora star male. “Non potevo distrarmi”, racconta la gieffina, “appena lo facevo, lui scompariva. Tornava a casa e piangeva per farsi perdonare. Non sa nemmeno lui cosa vuole. Stavamo facendo un percorso per avere un figlio. Voleva sposarsi con me…”. E invece non c’è stato alcun matrimonio. “Non puoi dirmi ‘amore, ti faccio fare il seno’ e poi… a me interessa stare bene e lui cosa ha fatto? Alla prima difficoltà, mi ha mollata… quando ami, aspetti quella persona…”. Poco dopo, Mila scoppia a piangere. Difficile dire se Alex vorrà tornare sull’argomento.

Ambra e Daniele appoggiano Mila Suarez

Insomma: Mila Suarez è stata lasciata di punto in bianco, proprio quando le cose – a suo modo di vedere – si facevano più serie. Alex Belli non si è ancora pronunciato, ma a Domenica Live, oggi, potrebbe arrivare la sua versione. Resta di fatto che Mila ha il cuore spezzato. Ambra si è già schierata con lei, affermando che “questa persona ha lasciato il segno”: “Lo str*nzo di turno arriva per tutte”. Anche Daniele è suo alleato: “La vedo come una ragazza innamorata. Lei è molto ferita. Probabilmente l’amore l’ha annullata. Si è fatta mettere i piedi in testa”. L’altra “spalla su cui piangere”, per Mila, è quella di Gennaro Lillio. I due sono stati immortalati almeno una volta mentre si coccolavano, ma per lei è difficile andare avanti. Kikò afferma che la loro sia la prima coppia ufficiale del Grande fratello 16; alla luce delle ultime dichiarazioni, però, è difficile vederli insieme sul serio.

