Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan/ “Non l’ho mai sposato perché…”

Dopo Paola Barale, anche Raz Degan sarà ospite questo pomeriggio di Domenica In, nel salotto di Mara Venier. L’ex fidanzata del regista, nel corso dell’intervista verrà sicuramente citata. Era il 2017 quando la Barale, ha preso un aereo in direzione Honduras per portare amore ed affetto al suo ex che stava giocando la sua partita con l’Isola dei Famosi (che ha successivamente vinto). Una notte a guardare le stelle, una serie i baci a stampo e la speranza che la fiamma potesse riaccendersi. Nulla di tutto questo, purtroppo Paola e Raz non sono tornati insieme. Intervistata proprio dalla “Zia”, la presentatrice ha confidato che le cose tra di loro non vanno bene come previsto: “È stato talmente un rapporto forte, importante, che sì siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre. Anche adesso quando ci vediamo ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo”.

Paola Barale non ha tradito Sperti per Degan: la sua smentita

Un rapporto molto particolare quello di Paola Barale e Raz Degan, pieno di riavvicinamenti ma altrettanti momenti di lontananza. La loro relazione amorosa era iniziata nel 2001 quando lei era ancora legata al ballerino Gianni Sperti, conosciuto nel 1995 quando entrambi lavoravano a Buona Domenica. Proprio Degan, in quel momento, è stato anche considerato il principale responsabile della loro rottura, anche se oggi Paola smentisce: “Il rapporto con Gianni era già finito, ma non si sapeva. Nessuno lo crederà, ma sono una donna super fedele”. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo del 2017, la Barale aveva parlato molto bene di Raz e del loro incontro all’Isola dei Famosi: “Quando c’è Raz io ballo. Quando siamo stati sull’isola è stato meraviglioso, sembravamo noi ai primi tempi, perché Raz è complicato, però nella sua dimensione è straordinario. Sono felice ora con lui, perché abbiamo ritrovato un’armonia che non avevamo più”.

La rottura tra Raz Degan e Paola Barale

Paola Barale e Raz Degan erano assolutamente legati da un amore fortissimo, pieno di interessi comuni. Uguale anche la voglia di non mettere in piedi famiglia. “Non l’ho mai sposato perché credo che non avesse tanta voglia. Non era un desiderio primario, avevamo un’intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo appagati, io mi sarei forse pure sposata…Ma sono felice per come sono andate le cose. Se ci fossimo sposati forse ci saremmo lasciati anche prima”, ha confidato la presentatrice. Poi la rottura nel 2015, con tanto di annuncio su Facebook: “Io e Raz abbiamo deciso di prendere strade diverse”, scrisse lei, per poi aggiungere che la loro, in qualche modo, sarà sempre una storia destinata a durare. Questo pomeriggio Raz Degan, sicuramente racconterà il suo punto di vista, spiegando o meno, se sente la mancanza della sua ex fidanzata.



