Rafael incontra la mamma ad Amici 18/ Il ballerino in lacrime: “Orgogliosa di te”

Non mancano momenti commoventi nella nuova puntata del serale di Amici 18. Tocca a Rafael ricevere una bellissima sorpresa nello studio del talent di Canale 5. A mandargli un messaggio è sua madre, alla quale Rafael ha dedicato un tatuaggio: uno scorpione. “Perché mi piace e la mia mamma è scorpione.” svela Rafael. Il video messaggio della mamma recita: “Ci manchi molto amore mio, è difficile, sei lontano da noi e noi lontano da te. – e ancora – Sai è stata un po’ una sofferenza vederti partire, il 2 giorno senza di te è stato difficilissimo, vorrei essere lì per darti un bacio grande un abbraccio forte e dirti che ti amore darti tanti baci e abbracci. Ti amo vita mia, mi manchi tanto.” Rafael non trattiene le lacrime: l’emozione di rivedere sua madre, seppur soltanto in video, è tantissima. La parola passa poi a Maria De Filippi che ha altro da dirgli.

RAFAEL INCONTRA SUA MAMMA AD AMICI 18

Maria De Filippi svela di aver saputo qualcosa su di lui: “So che hai un piatto preferito che è petto di pollo col riso, che volevi fare il calciatore e che quando dovevi partire e prendere l’aereo non eri tanto felice, non volevi partire. So che mamma era preoccupata perché tu sei un introverso, che si chiude e non parla. Anche ora è così nella casetta bianca dove sei introverso. So che mamma è molto orgogliosa di te”. Le lacrime di Rafael continuano a scendere ma l’emozione arriva al culmine quando, in studio, sente questa parole: “Piccoletto, sono qui solo per te. Vieni ad abbracciarmi” In studio ecco infatti arrivare lei, sua mamma. Un abbraccio forte sancisce questo momento.



