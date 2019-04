Raz Degan/ Spirito libero tra Puglia e viaggi: intervista con la Venier (Domenica In)

Lo scorso 25 agosto ha compiuto 50 anni ma è ancora bello come il sole. Lui è Raz Degan, protagonista questo pomeriggio, di una inedita intervista con Mara Venier, nel corso del nuovo appuntamento con Domenica In, trasmesso oggi a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Nato a Tel Aviv da due genitori “hippies”, fino all’età di 21 anni è stato nel kibbutz, dove ha lavorato nei campi e vissuto di agricoltura, di fatto senza famiglia perché si stava in comunità. Racconta di essere cresciuto libero e senza problemi. Dopo il servizio militare, durato tre anni con la divisa verde, è partito per la Thailandia. Poi ha proseguito per Los Angeles, da sua madre. In quel di New York, lo vedono in un bar a servire i tavoli e lo richiedono come modello. Per i primi due anni non ha mai lavorato. “Ero al limite della sopravvivenza. Ma la bellezza ti offre tanti benefit”, spiega a VanityFair. “Ogni sera venivo invitato a una festa e così il mangiare era assicurato”, aggiunge.

Raz Degan, ecco quando ha conosciuto Paola Barale

Successivamente negli anni Novanta arriva la svolta definitiva. Incomincia a fare tanta pubblicità, soprattutto di marche di jeans in America. Nel 1993 arriva in Italia lo spot che lo consacra: “Sono fatti miei”, facendolo diventare famosissimo. Inizia anche la carriera nel cinema e la TV. Una piccola parte in Pret a porter di Altman e una nel film TV di Lamberto Bava “Sorellina e il principe del sogno”. Il mondo lo spettacolo gli dà un po’ alla testa, conclude affari sbagliati e decide di staccare la spina, partendo per un viaggio di quattro anni dove diventa anche maestro di yoga. “Nel ’96 me ne ero andato nel pieno del successo, quando sono tornato la gente si era dimenticata di me e sono stato a lungo disoccupato”, spiega Raz Degan. Nel 2001 conosce e si innamora di Paola Barale (all’epoca sposata con Gianni Sperti), il suo più grande amore. “È stata lei a darmi le cose che mi hanno permesso di iniziare questo mio secondo giro in Italia. Mi ha insegnato la lingua, chi era il vostro presidente del Consiglio, mi ha dato il valore delle vostre cose, la famiglia. Mi ha dato radici. Ho anche scoperto un posto magico, che ha le stesse vibrazioni dell’India: Cisternino, in Puglia”.

Raz Degan, tra la Puglia ed i viaggi per il mondo

Proprio in Puglia, Paola Barale e Raz Degan trovano la loro effettiva dimensione. La rottura data 2015. Nel 2017, la Barale vola in Honduras per fargli una sorpresa durante l’Isola dei Famosi. In quella occasione, tutti aspettavano il ritorno di fiamma che non è mai arrivato. Adesso è single, e ama la sua ritrovata libertà. Anche per i figli c’è ancora del tempo: “Non voglio essere egoista e avere un figlio per poi parcheggiarlo da qualche parte. Voglio avere il tempo giusto da dedicargli ed ora non potrei”. Da anni fa il regista e la realizzazione di documentari è il suo primario amore. L’ultimo lavoro è Raz & The Tribe, una docuserie, nata da un suo progetto, girata tra le tribù indigene del pianeta. Si porta sempre dietro la sua macchina fotografica e, avendo pianta fissa in Puglia nel suo trullo dove coltiva l’orto, ha recentemente affrontato un altro viaggio: “Voglio camminare dove non ho mai camminato prima”, racconta. Per conoscere “la realtà di un popolo, un paesaggio, un rituale, una pratica, una lingua, un cibo”.



